Gianni Brezza, marito Loretta Goggi/ “La cosa più bella che ha fatto per me…”

Gianni Brezza e la storia d’amore con Loretta Goggi, per lei lasciò la moglie

Gianni Brezza è stato il marito di Loretta Goggi e ancora oggi, nonostante sia scomparsa da diversi anni, resto l’unico grande amore della showgirl. I due si erano conosciuti durante le riprese di Fantastico alla fine degli settanta. All’epoca Gianni era sposato con un’altra donna e con Loretta vi erano ben quattordici anni di differenza. Lui, infatti, aveva 41 anni mentre lei 27.

Loretta Goggi, Tale e Quale Show/ Per Conti è insostituibile. E anche quest'anno...

“Il nome di Gianni mi era stato fatto da uno dei ballerini del nostro spettacolo”, ha raccontato la Goggi in una interessante intervista a Verissimo, spiegando che Brezza lasciò la moglie per stare con lei. “Le storie non cominciano mai che uno si piace subito, c’è sempre un po’ di odio, amore”, ha continuato Loretta, riavvolgendo commossa il nastro dei ricordi.

Loretta Goggi "Volevo diventare interprete"/ "Lucio Battisti? Era un amico taciturno"

Loretta Goggi: “Da quando Gianni non c’è più sono un po’ orsetta”

“Una delle cose più belle che ha fatto è che mi ha chiesto di uscire un giorno, andiamo in giro per Milano e inizia a chiedermi se avessi una storia”, ha rivelato la giurata di Tale e Quale Show sempre dalla Toffanin. “Io gli ho risposto: Ho una storia che non ho chiuso come vorrei. E lui ha fermato l’auto e mi ha lasciato per la strada dicendo: Io se una donna non posso averla tutta per me, non la voglio”.

Insomma con poche parole Loretta ha riassunto il carattere fiero e orgoglioso della sua dolce metà. Il suo storico compagno che a Loretta manca enormemente, nonostante sia scomparso da oltre dieci anni: “Tante cose sono cambiate da quando lui non c’è più. Sono un po’ più ‘orsetta’, perché penso che a casa Gianni ci sia sempre”.

Gianni Brezza marito Loretta Goggi/ Lei "Mi chiese di sposarlo durante Roma-Juventus"

© RIPRODUZIONE RISERVATA