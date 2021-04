Gianni Brezza, marito Loretta Goggi/ “Sulla sua spalla potevo poggiare la testa”

Gianni Brezza è stato un coreografo, ballerino, regista e attore, nato a Pola nel 1937 e scomparso nel 2011. Dagli anni ottanta è stato protagonista di un sodalizio sentimentale e professionale con la celebre Loretta Goggi, fino alla morte di lui, avvenuta a causa delle complicazioni di un tumore al colon. La carriera di Gianni Brezza è iniziata come attore in “Ragazzi della marina”, del 1958, ed è proseguita come ballerino nel corpo di ballo della Rai, protagonista di tante trasmissioni famose al fianco delle più grandi stelle dell’epoca, come Mina, Raffaella Carrà, Rita Pavone, Sandra Mondaini e Lola Falana. Il 10 settembre 1979, durante “Fantastico”, Gianni Brezza conosce Loretta Goggi: nel primo periodo la relazione venne nascosta, essendo Brezza sposato e con figli: “Abbiamo sofferto tanto, perché non volevamo distruggere una famiglia o io dare un dispiacere ai miei”, ha confessato la showgirl al Corriere della Sera.

Gianni Brezza: una vita al fianco di Loretta Goggi

In un’intervista al Corriere della Sera, Loretta Goggi ha ricordato il primo incontro con Gianni Brezza dietro le quinte di “Fantastico”: “Serviva un ballerino e coreografo prorompente, capace di guidarmi, ovvero Brezza, che però a 41 anni, ormai, faceva lo skipper per i mari. Non voleva venire, lo convincono. Arriva e chiede: chi è la squinzia che devo far ballare?”. La Goggi rimase subito colpito dal senso di sicurezza che Brezza riusciva a trasmetterle: “La sensazione che sulla sua spalla potevo poggiare la testa. I coetanei non avevano quella forza con una donna ingombrante come me. A 29 anni, fu il primo amore da non capire più niente”. Nel 1981, Gianni Brezza si separa dalla moglie e i due ufficializzano la relazione, che culmina con le nozze celebrate a Orbetello il 26 aprile 2008, dopo 29 anni insieme. I due non hanno avuti figli, ma sono rimasti insieme fino alla morte del coreografo il 5 aprile 2011: “Siamo rimasti insieme, vicini e basta, mano nella mano. Il giorno prima, mi ha chiesto: Goggi ma quanto mi ami? E io: manco te l’immagini”.

