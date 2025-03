Gianni Cainelli e Rossy Rodriguez, tutto sui genitori di Chiara Cainelli

Chiara Cainelli, concorrente del Grande Fratello da tre mesi, si è raccontata tanto all’interno della casa parlando spesso della propria famiglia. Chiara, infatti, ha svelato di avere origini mister avendo la mamma boliviana e il papà italiano ma con origini tedesche. Gianni Cainelli e Rossy Rodriguez si sono conosciuti in Italia e tra i due è nato l’amore che è stato coronato dalla nascita di Chiara e del fratello gemello Stefano. Gianni Cainelli lavora come netturbino mentre Rossy Rodriguez è una commerciante ambulante. La mamma di Chiara, infatti, vende vestiti nei mercati cittadini e spesso la stessa Chiara la aiuta.

Il matrimonio tra i genitori di Chiara, tuttavia, si è poi spezzato e, con la separazione, la vita di Chiara e del fratello gemello Stefano è totalmente cambiata. Lei, infatti, è rimasta a vivere con la mamma mentre il fratello è rimasto con il padre. Oggi, però, Chiara è riuscita ad essere il collante della sua famiglia che continua ad essere unita.

Chiara Cainelli e il rapporto con i genitori Gianni Cainelli e Rossy Rodriguez

Dopo la fine del matrimonio, la mamma di Chiara Cainelli ha trovato un nuovo compagno mentre il papà, come ha spiegato la concorrente del Grande Fratello, non si è più rifatto una vita dal punto di vista sentimentale. “Io e mio padre parliamo tanto”, ha detto Chiara durante uno dei tanti racconti fatti in casa. “Con mamma mi ritaglio sempre del tempo. Il lunedì è il nostro giorno libero e ne approfitto sempre per andare con lei da qualche parte”, ha aggiunto ancora Chiara.

“Quando mi accade qualcosa, non la supero fino a quando non la racconto a mia madre. Lei si accorge sempre quando ho qualcosa che non va anche parlando solo al telefono“, ha detto ancora la Cainelli.

