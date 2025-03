Tutto sui genitori di Chiara Cainelli, Gianni Cainelli e Rossy Rodriguez

Entrata in corsa, Chiara Cainelli è riuscita a superare tantissimi televoti, grazie al sostegno dei fan di Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato arrivando alla finale del Grande Fratello dove si contende il quinto posto da finalista insieme a Mariavittoria Minghetti. A tifare per lei ci sono non solo il fidanzato Alfonso D’Apice con cui l’amore è nato nella casa più spiata d’Italia e il fratello gemello Stefano, ma anche i genitori, Gianni Cainelli e Rossy Rodriguez. Durante i quasi quattro mesi di permanenza nella casa del grande Fratello, Chiara ha ricevuto la visita di mamma Rossy che, con la sua forza e determinazione, ha dato energia alla figlia per arrivare fino in fondo.

Innamorata della mamma che si alza prestissimo ogni giorno per poter vendere i vestiti nei vari mercati, Chiara ha spiegato di avere un rapporto speciale con la mamma che, attraverso il tono di voce, si accorge se c’è qualcosa che non va. La Cainelli, inoltre, ha raccontato di essere anche la “cocca di papà Gianni” che, invece, lavora come netturbino. Pur avendo i genitori separati, Chiara è riuscita ad instaurare un rapporto splendido con entrambi.

Papà Gianni al Grande Fratello per una sorpresa a Chiara?

Dopo aver riabbracciato mamma Rossy e il fratello Stefano, durante la finale del Grande Fratello, la sorpresa per Chiara Cainelli potrebbe essere papà Gianni. Chiara è molto legata al padre e più volte ha raccontato di essere solita ritagliarsi una serata che trascorre sul divano con il padre con una pizza davanti ad un film. Non vedendo il papà da quattro mesi, la Cainelli potrebbe avere come regalo dal Grande Fratello la sua presenza durante la finale.

Se così fosse, sarebbe l’occasione anche per Alfonso D’Apice di conoscere il padre della fidanzata dopo aver già conosciuto la madre quando entrambi erano ancora concorrenti del Grande Fratello. Sarà, dunque, il signor Cainelli la sorpresa di chiara nell’ultima puntata del reality show?

