Chiara Cainelli è entrata al Grande Fratello il 2 dicembre 2024, e da quel giorno molti degli equilibri della casa sono cambiati radicalmente. La ragazza ha fatto il suo ingresso insieme a Zeudi di Palma, Emanuele Fiori e a Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti che la scorsa settimana è stato eliminato dal reality. Nata a Trento, Chiara Cainelli ha 25 anni ed è classe 1999. Suo padre è tedesco e si chiama Gianni, mentre la madre, Rossy Rodriguez, ha origini boliviane.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 3 FEBBRAIO 2025/ Eliminati, diretta: Iago e Stefania "Jessica cerca il litigio"

Per quanto riguarda la sua famiglia, sappiamo che la gieffina ha anche un fratello gemello che si chiama Stefano e che tutti loro sono estremamente orgogliosi della ragazza. Chiara Cainelli, infatti, ha sempre lavorato e si è adoperata per aiutare la mamma al mercato (la donna ha una bancarella di vestiti). Di suo padre Gianni, invece, si sa molto poco. I genitori si sono sposati nel 1999 e secondo quanto ha dichiarato lei stessa, quando aveva 11 anni hanno divorziato.

Armando e Cristina, chi sono i genitori di Lorenzo Spolverato/ "Mi hanno insegnato ad amare e..."

Chiara Cainelli, da Miss Trento a Tronista di Uomini e Donne: la sua carriera

Chiara Cainelli ha alle spalle una discreta carriera in ambito televisivo. Nel 2017 è diventata “Miss Trento” vincendo il concorso, mentre due anni dopo ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne corteggiando l’ex tronista Carlo Pietropoli. A quanto si sa, uno dei suoi ex fidanzati era Fabrizio Guastamacchia, membro del consiglio comunale della sua città. Quest’ultimo, oltretutto, è uno dei migliori amici di Ignazio Moser. Chiara Cainelli ha sempre parlato molto bene della sua famiglia, specialmente della mamma, ma soprattutto ha tenuto a dire che gli insegnamenti impartiti dai suoi genitori l’hanno resa una persona migliore in tutti i sensi.

Chi è Rossy Rodriguez, la mamma di Chiara Cainelli/ "Quando le ho detto del Grande Fratello, mi ha..."

Chiara Cainelli è una grande appassionata d’arte, viaggia spesso e tiene tantissimo alla sua forma fisica. Non tutti sanno che la gieffina è anche una campionessa di scacchi, e grazie alla sua grande passione è diventata una delle più conociute in Italia. Al Grande Fratello è oggi fidanzata felicemente con Alfonso D’Apice, ex concorrente di Temptation Island che ha lasciato Federica Petagna e che oggi si è dichiarato innamorato di lei. In una delle ultime dirette si è vista tutta la complicità dei due che si dicono felici di essersi incontrati e di aver dato questa svolta alla loro vita. Continuerà tra di loro? Lo sapremo solo vivendo.