GIANNI, CHI ERA COMPAGNO MORTO WILMA DE ANGELIS/ “Mi manca tantissimo, è stato il mio grande amore”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Wilma De Angelis ha ricordato il compagno Gianni: “Lui mi manca tantissimo, era la mia totale compagnia. Era il mio grande amore. Ci siamo conosciuti che eravamo ormai adulti, era il 1994 e io avevo già 64 e lui 54 anni. Ci siamo fatti tanta compagnia, comprensione, ci siamo aiutati.”

La celebre cantante ha poi parlato della sua famiglia, dell’importanza che ha nella sua vita: “Sono un po’ ‘scassatella’ però mi sopportano, mi aiutano, e non ho avuto la possibilità, perchè faccio fatica a muovermi, di fare i regalini a tutti perché non ce la faccio. Però ho la fortuna di avere la mia meravigliosa famiglia vicino. Ce la metto tutta e mi auguro di essere all’altezza di questa situazione. Mi ritengo una vecchietta fortunata.” ha concluso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

CHI ERA GIANNI, IL COMPAGNO DI WILMA DE ANGELIS?

Chi era Gianni, il compagno di Wilma De Angelis venuto a mancare qualche tempo fa? Oggi pomeriggio, nel corso della puntata del sabato di “Verissimo” nonché l’ultima del 2023 prima della serie di repliche del best of della stagione del talk show condotto da Silvia Toffanin, negli studi del programma di Canale 5 farà il suo gradito ritorno la 93enne cantante e conduttrice televisiva originaria di Milano per raccontarsi a cuore aperto con la padrona di casa e magari condividere anche col pubblico alcuni momenti intimi dal suo personale ‘album dei ricordi’. E in attesa di ascoltare cosa racconterà una delle voci storiche della canzone italiana del secolo scorso, possiamo scoprire qualcosa di più sul suo grande amore, conosciuto negli Anni Novanta, e di come l’ha perso.

Come sappiamo, nel corso della sua vita Wilma De Angelis non è mai stata sposata né ha avuto figli, nonostante varie storie d’amore attribuitele: dopo essere stata per quasi dieci anni assieme a Little Tony (a cui aveva detto per sempre addio nel 1976 al termine di una relazione lunga e tormentata), molto tempo dopo il suo destino si è incrociato con quello di Gianni, l’uomo che le è stato accanto negli ultimi anni e purtroppo venuto a mancare nel 2022. Proprio durante una delle ultime interviste concesse proprio alla Toffanin nel salotto di Canale 5, la De Angelis aveva parlato della morte di Gianni: “Dopo ventisei anni, cinque mesi fa l’ho perso” aveva detto la cantante a proposito dell’uomo con cui non era mai andata a convivere.

DE ANGELIS, “CONOBBI GIANNI NEL 1994: AVEVA 10 ANNI MENO DI ME E…”

“Io e Gianni ci siamo conosciuti già in età avanzata, io non mi ero voluta sposare prima: avevo avuto un uomo che non mi aveva impedito di continuare a vivere con mia madre, avevo riversato su di lei tutti gli uomini che mi sfioravano e mi proponevano la convivenza o il matrimonio, li dribblavo perché non volevo” era stata la confessione della De Angelis durante una puntata di “Oggi è un altro giorno”, in cui aveva anche svelato alcuni retroscena su quella relazione. “Gianni era vedovo, con un figlio, e allora abbiamo stabilito di vivere in case separate, ma in realtà stiamo sempre insieme da 26 anni: ci vogliamo un sacco di bene. E ci tengo a dire che ha dieci anni in meno di me” era stata la candida ammissione della conduttrice televisiva a proposito dell’uomo con cui ha condiviso un pezzo di vita dal 1994 al 2022.

“Non mi sono mai sposata e non ho avuto figli, ma ho avuto i miei nipoti e mia cognata che mi ha accettata come sorella: poi ho conosciuto Gianni nel 1994 e ho trovato un uomo dolcissimo, buonissimo e che non contestava mai niente” aveva raccontato ancora Wilma De Angelis nel talk show in onda sulle reti Mediaset, spiegando come nel corso degli anni lei e il suo partner si siano fatti tanta compagnia a vicenda e che, dopo averlo conosciuto, aveva di fatto deciso di smettere di fare cucina dopo tanti fortunati programmi di cucina a cui ha legato indissolubilmente il proprio nome. “Purtroppo, cinque mesi fa, mi ha lasciata molto sola” aveva detto senza aggiungere molti particolari e rivelando pure un periodo per lei particolarmente duro dal momento che quasi contemporaneamente aveva perso pure suo fratello…











