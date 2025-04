Assolto dopo 11 anni Gianni Chiodi, l’ex governatore Abruzzo accusato di violenza privata, falso e abuso in atto d’ufficio per la vicenda legata ai fondi stanziati per le cliniche private, ridotti nell’ambito di un programma di ridimensionamento della spesa per la sanità. I giudici, dopo la rinuncia alla prescrizione dei reati, avanzata sia da Chiodi che dal suo assessore alla salute, hanno stabilito che “Il fatto non sussiste” e oggi, l’ex sindaco di Teramo, interviene con un articolo pubblicato dal quotidiano IlFoglio, nel quale spiega le motivazioni e le conseguenze di questo procedimento giudiziario che gli ha cambiato la vita. “Sono stato l’unico politico processato per non aver favorito la sanità privata” dice, aggiungendo: “Non è stato facile spiegare alla mia famiglia e alle mie tre figlie che ero innocente, ho avuto problemi mi sono separato e sono stato fatto fuori dalla politica“.

Tutto questo, come sottolinea il politico, è avvenuto anche nel totale silenzio dei media, anche perché, come accusa: “Le cliniche private in Abruzzo sono lobby potentissime e hanno un enorme potere mediatico”, basti pensare, prosegue, “Che uno dei principali imprenditori della sanità privata, Luigi Pierangeli, è anche proprietario del più importante quotidiano locale “Il Centro”, che non ha neanche riportato la notizia della mia assoluzione“.

Gianni Chiodi assolto dopo 11 anni: “Volevano mettermi in galera per un contratto con le cliniche private”

L’ex governatore regionale Abruzzo Gianni Chiodi, racconta a IlFoglio l’esperienza del coinvolgimento in un processo giudiziario che lo ha visto accusato di vari reati legati ad abusi sui fondi erogati alla sanità privata per 11 anni prima della totale assoluzione arrivata solo nei giorni scorsi. “Quando divenni presidente scoprii che la regione dava circa 300 milioni di euro al sistema privato della sanità senza contratti, io pensavo che occorresse fare una gara anche per comprare una matita, invece volevano mettermi in galera proprio perché volevo far firmare un contratto“.

La vicenda ha segnato profondamente sia la vita professionale che privata dell’ex politico, che ora ha dubbi sul sistema di indagini e accusa i magistrati di aver agito in modo irresponsabile, iniziando un processo non sulla base delle prove ma alla ricerca di prove, e con questi tempi lunghi, quando arriva la riabilitazione diventa una vera e propria “beffa”.