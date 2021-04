Gianni, compagno Wilma De Angelis/ “Per lui ho smesso di fare cucina”

Wilma De Angelis, è legata da più di 25 anni al compagno Gianni, più giovane di lei di 10 anni. I due si sono conosciuti nel 1994, come ha raccontato la regina della tv enogastronomici su Telemontecarlo a “Il popolo veneto”: “Ho passato 18 anni bellissimi, ho lavorato tantissimo e poi sono tornata da Paolo Limiti a cantare. Nel frattempo con questo ritmo ero sola, perché tra un programma e l’altro non avevo tempo per fare niente. Poi nel 1994 ho conosciuto il mio compagno Gianni e nel 1995 ho smesso di fare cucina”. Prima di incontrare Gianni, Wilma De Angelis è stata per quasi dieci anni l’amante del pianista di Little Tony: “Sapevano tutti della nostra storia e a me andava bene perché io non volevo sposarmi e non volevo un uomo che mi tarpasse le ali”, ha raccontato la cantante a Caterina Balivo a “Vieni da me”. Questa relazione si è conclusa nel 1976.

Wilma De Angelis "La cover di Lady Gaga? Ho sofferto"/ "Mi davano della porcona..."

Gianni: insieme a Wilma De Angelis dal 1994

Gianni e Wilma De Angelis, insieme da tanti anni, non si sono mai sposati: “Ognuno ha la propria casa anche se pranziamo insieme e spesso lui sta da me e io da lui”, ha rivelato la cantante e conduttrice a Caterina Balivo. Per Wilma, nonostante la differenza di età (10 anni), Gianni è l’uomo della sua vita: “Il mio grande amore l’ho incontrato parecchi anni fa ed è ancora con me”. Lo scorso 3 dicembre 2020 Wilma De Angelis ha perso il fratello Aldo, morto a causa del Covid a quasi 88 anni. Qualche settimana dopo il grave lutto, la cantante milanese ha rilasciato un’intervista al settimanale “Vero”, in cui ha ringraziato il compagno Gianni per esserle stato vicino in questo difficile momento: “Ho vicino anche il mio compagno, Gianni, che è tanto caro e che con me ha una pazienza certosina”.

