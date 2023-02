Gianni Dall’Aglio/ “Adriano Celentano tentò di negare ai Ribelli la finale a Sanremo”

Gianni Dall’Aglio, ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno, ha svelato un aneddoto legato al Festival di Sanremo. “Adriano Celentano nel 1966 ci disse che saremmo andati a Sanremo – ha detto –. Io rimasi molto emozionato da questo annuncio. Era il primo anno aperto ai gruppi e io ero con i Ribelli. Partimmo e andammo a Sanremo. Per togliere un po’ di nervosismo, il giorno dopo il nostro arrivo Adriano ci diede appuntamento in spiaggia con le cerbottane. Adriano e tutti noi del clan ci mettemmo a giocare e questa cosa è servita tantissimo”.

Celentano attacca Giuseppe Brindisi di Zona Bianca/ "Pensavo alle stroz*ate e mi sei venuto in mente tu”

GIANNI DALL’AGLIO: “CELENTANO VOLEVA NEGARCI LA FINALE DI SANREMO”

Poi, cominciò il Festival di Sanremo e Adriano Celentano cantò “Il ragazzo della via Gluck”, ma i Ribelli riuscirono a eliminarlo e ad arrivare in finale: “In albergo – ha svelato Gianni Dall’Aglio – Adriano indisse una riunione. Ci guardò ed era molto incavolato: ‘Per protesta, voi non andrete in finale’, ci disse. Noi gli dicemmo che eravamo d’accordo. In camera, però, dopo due ore, ci telefonammo come dei pazzi: ‘Ma come, l’unica volta che andiamo in finale lui ce lo vieta?’. Il giorno dopo, Adriano in conferenza stampa voleva annunciare che non saremmo andati in finale, ma rimase addormentato e se ne dimenticò! Andammo quindi in finale, però Adriano Celentano disse che avremmo dovuto mettere delle parrucche, strapparle e buttarle come gesto di protesta. Noi non riuscimmo a toglierle e nessuno capì nulla”.

LEGGI ANCHE:

Iva Zanicchi vs Adriano Celentano/ "Sbaglia a difendere il Reddito di Cittadinanza…"ADRIANO CELENTANO, ZIO E COGNATO DI GINO SANTERCOLE/ Retroscena sulla moglie Claudia Mori: "Ad Amalfi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA