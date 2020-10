Gianni Dei morto a 79 anni/ Mara Venier ricorda l’attore: “Mancherai fratellone”

E’ morto Gianni Dei, poliedrico artista bolognese. L’attore e cantante è deceduto quest’oggi, 19 ottobre 2020, all’età di 79 anni. Numerosi gli pseudonimi utilizzati in carriera da Dei, come ad esempio Gianni Dei Carpanelli, Nino Dei e John Day, tutti nomi riconducibili ad un uomo dalla carriera artistica decisamente variegata, visto che Dei ha spaziato dal cinema alla musica, ed è stato fra i protagonisti di molte pellicole definite B Movie. Numerosi i personaggi dello spettacolo che hanno voluto omaggiare Dei, dedicandogli un messaggio di cordoglio e di affetto, e fra i primi Mara Venier, nota conduttrice di Domenica In, che attraverso la propria pagina Instagram ha scritto, a corredo di una bell’immagine dei due abbracciati: “Gianni mio come farò senza di te ….sei stato tutto per me, amico, fratello, complice….come farò dopo 35 anni di fratellanza…..come farò ???? Il mio cuore è spezzato riposa in pace”.

GIANNI DEI E’ MORTO: 43 FILM E CINQUE 33 GIRI

La carriera di attore di Gianni Dei è iniziata fin da giovanissimo, subito dopo essersi maturato al liceo di Bologna. Uscito dalle superiori decise di trasferirsi a Roma proprio per perseguire il suo sogno di recitare, e trovò subito una parte per un piccolo ruolo nel film “Via Margutta” dalla regia di Mario Camerini. Fu l’inizio di una lunghissima carriera che porterà Gianni Dei a recitare in ben 43 film tutti di genere comico e commedia, ma anche la classica commedia erotica italiana degli anni ’70 e ’80, e anche musicarelli, thriller e pellicole poliziesche. Gianni Dei ha preso parte anche ad alcuni documentari negli anni 2000, tutti incentrati sulla storia del cinema italiano, e fra i tanti si ricordano “Paura: Lucio Fulci Remembered – Volume 1” e “Not Quite Hollywood: The Wild, Untold Story of Ozploitation!”. Come detto in apertura, Dei era anche un cantante, e fra il 1988 e il 1994 ha pubblicato cinque 33 giri.



