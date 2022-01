Gianni Di Marzio è morto: papà di Gianluca/ Allenò il Napoli e scoprì Maradona e CR7

Gianni Di Marzio è morto all’età di 82 anni: lo ha annunciato il figlio Gianluca, noto giornalista specializzato nel calciomercato, che lo ha salutato sui social con queste parole: “Allenatore del popolo, papà unico, marito passionale e nonno dolcissimo. Non ti dimenticherò mai, non ti dimenticheranno mai, e adesso vai da Diego così potrai finalmente allenarlo”, con riferimento naturalmente a Diego Armando Maradona, di cui Di Marzio senior fu lo “scopritore” italiano. Gianni Di Marzio ha ricoperto diversi ruoli nel mondo del calcio, da allenatore a scopritore di talenti come appunto il Pibe de Oro e Cristiano Ronaldo, ma anche dirigente e poi opinionista televisivo e radiofonico.

Dopo una carriera da giocatore non eccelsa anche a causa di un infortunio che lo portò a smettere presto, Gianni Di Marzio divenne allenatore e scrisse pagine di storia soprattutto a Catanzaro, conquistando nel 1976 la promozione in Serie A, seconda di sempre per il club calabrese. Nel 1977 passò al Napoli, con ottimi risultati almeno al primo anno (quinto posto e finale di Coppa Italia), prima dell’esonero. In seguito ha allenato il Genoa, il Catania che portò in Serie A nel 1982-1983, il Cosenza con cui nel 1987-1988 ottenne una promozione in Serie B che mancava da 24 anni.

GIANNI DI MARZIO MORTO A 82 ANNI: LA VITA E IL DOLORE DEL MONDO DEL CALCIO

Proprio da Cosenza è poi cominciata la carriera di Gianni Di Marzio come dirigente, passata in seguito anche da Venezia, Juventus, Queens Park Rangers e Palermo. Mentre era allenatore del Napoli segnalò il giovanissimo Diego Armando Maradona al presidente Corrado Ferlaino, ma l’operazione non fu possibile a causa della chiusura delle frontiere al mercato, in anni in cui non era possibile acquistare calciatori dall’estero. Gianni Di Marzio aveva conservato uno splendido rapporto con il Pibe, ma quando Maradona arrivò davvero al Napoli era ormai tardi per allenarlo.

Il mondo del calcio è in lutto. Tra i messaggi più significativi per la morte di Gianni Di Marzio c’è naturalmente quello del Napoli: “Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra”, questo il messaggio di cordoglio del club partenopeo sui propri canali social. Lo ricorda con un messaggio ufficiale anche il Catanzaro, perché il nome di Gianni Di Marzio “è legato indissolubilmente alla storia sportiva della società giallorossa”.

