Gianni Drudi “Facciamo Fiki fiki insieme!”/ Cosa fa ora? Torna oggi Ciao Darwin web vs tv

Forse più che il suo nome i fan conoscono le sue canzoni orecchiabili, ballabili e all’insegna del trash come la famosa facciamo ‘fiki fik insieme’, ma lui, per i profani, è il cantante Gianni Drudi che questa sera sarà tra gli ospiti di Ciao Darwin a grande richiesta nella replica della puntata web contro tv dell’ottava edizione. Paolo Bonolis terrà le redini di uno studio infiammato in cui il cantante sarà solo la ciliegina sulla torta. I più “anziani” lo ricordano per la sua valanga di partecipazione televisive dopo il lancio della Gialappa’s Band con Mai Dire TV proprio sulle note del tormentone Fiki Fiki. Qualche anno dopo le nuove generazioni avranno modo di conoscerlo tra i protagonisti della puntata di Ciao Darwin con la sfida Web vs TV.

Gianni Drudi, chi è e che fine ha fatto?

Ma che fine ha fatto Gianni Drudi? Sicuramente il cantante e musicista non ha mai mollato continuando in questa corsia di tormentoni demenziali addirittura ripreso dallo Stato Sociale prima dell’arrivo del boom del Festival di Sanremo. In questi anni non lo abbiamo visto molto in tv ma sicuramente non si è mai fermato visto che sui social è sempre attivo e pronto a sfornare le sue canzoni. Per chi non lo conoscesse ancora, Gianni Drudi non è solo il papà della hit Fiki Fiki ma anche di brani tipo Com’è bello lavarsi e Tiramisù la banana col bacio. Negli anni Novanta ha preso parte a programmi come Superclassifica Show, Maurizio Costanzo Show, Bella estate e Mai dire gol, proprio per questo oggi lo vedremo a Ciao Darwina a grande richiesta nella fazione della tv, senza dubbio.

