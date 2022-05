Gianni e Laura Efrikian, genitori di Marco Morandi/ Il colpo di fulmine sul set

Gianni Morandi e Laura Efrikian, dal loro amore la nascita di tre figli

Forse non tutti sanno che Gianni Morandi, in passato, è stato sposato con Laura Efrikian, la donna con cui ha messo al mondo tre figli: Serena, deceduta dopo poche ore, Marianna e Marco, nati rispettivamente nel 1969 e nel 1974. Gianni Morandi e Laura si erano conosciuti sul set del film “In ginocchio da te” e tra i due scoccò immediatamente la scintilla. Del loro primo incontro Laura Efrikian conserva tuttora un ricordo splendido, come raccontato in una toccante intervista di qualche tempo fa.

“Il primissimo contatto con Gianni, fu quando fece irruzione in casa mia e lo vidi da vicino per la prima volta. Era il 1964, e di lì a poco avremmo girato il film insieme. A farla breve, il ragazzo che mi si para davanti sprizza vitalità assoluta. Mi colpisce, mi coinvolge. Immediatamente penso: che c’entro io con lui?”.

Gianni Morandi e Laura Efrikian in buoni rapporti anche dopo la separazione

Se il percorso artistico di Gianni Morandi è chiaro e ben noto a tutti, quello dell’ex moglie Laura meno. I più informati sapranno che la Efrikian ha lavorato e lavora nel mondo dello spettacolo come attrice. Al cantante felisneo è rimasta legata per ben dieci anni; dieci anni in cui ha vissuto e condiviso con lui emozioni intense, alti e bassi. Nonostante la fine della loro relazione, Laura Efrikian e Gianni Morandi hanno mantenuto un buon rapporto nel corso del tempo, anche e soprattutto per amore dei figli.

