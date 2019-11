Gianni Fantoni superdotato?/ “Ecco come ho conquistato mia moglie Margherita”

In teatro Gianni Fantoni è uno dei protagonisti di The Full Monty e il collega Luca Ward ha confidato: “Tra di noi c’è uno superdotato: Fantoni”. Lui conferma oppure no? Intervistato da Novella 2000 ironizza: “La sostanza c’è, bisogna ammetterlo…”. A scatenare tutto è stato Ward che, durante le prove dello spettacolo, ha notato una cena “grandezza” là sotto. “Forse avrà esagerato per scherzare. Credo che i centimetri sono più o meno uguali per tutti. Personalmente non mi sono messo a guardare gli attributi dei miei colleghi. Devo pensare che sono più loro che hanno buttato l’occhio”, racconta ancora l’attore. “lo mi spoglio da sempre. Non mi sono mai curato dei giudizi…” precisa ancora. Anche perché proprio Fantoni, aveva già partecipato alla prima edizione dello spettacolo: “Già allora mi ero confrontato con i miei colleghi di scena e adesso è stato facile riprendere la parte. Mi sto divertendo e il pubblico risponde alla grande. Sinceramente pensavo che notassero più la pancia, e invece a quanto pare tutto hanno visto tranne quella”.

Gianni Fantoni: “Ho conquistato mia moglie con le ‘grandi’ doti”

La moglie di Gianni Fantoni, Margherita Ascolano è anche una sua fan e l’ha conosciuta proprio in occasione della prima edizione di The Full Monty. “ln effetti sì, mia moglie era ed è una mia fan. La sera del nostro primo incontro era in platea e dopo lo spettacolo ci siamo incontrati. Evidentemente dopo avermi visto nudo non ha capito più niente e si è innamorata di me”. Fantoni precisa che il suo spettacolo teatrale non è porno: “Quando ci spogliamo c’è un gioco di luci che nasconde quanto non deve essere visto. C’è da dire però che nella mia vita artistica ho lavorato con due attrici hard molto famose: ho collaborato con Moana Pozzi e con Selene. Sono state due belle esperienze. Porto nei miei ricordi due grandi professioniste”. Poi aggiunge: “Se ho mai pensato di fare il pornodivo? Assolutamente no! Sono nato per far divertire la gente, ma non in quel senso. Comicità e pornografia non vanno di pari passo. I grandi comici nei film non hanno mai rapporti sessuali. Se metti ironia nel sesso, poi si perde l’adrenalina che intensifica l’incontro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA