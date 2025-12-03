Gianni Fiorellino, chi è il cantante partenopeo marito di Melania con la quale ha avuto i figli Leon e Mathias? Precedentemente papà di una bimba

Nella vita di Gianni Fiorellino, cantante partenopeo, c’è da sempre la stessa donna: si tratta di Melania D’Agostino, da tantissimi anni la sua compagna di vita e da qualcuno in meno sua moglie. Nel 2016, Gianni, sui social pubblicava le prime foto con Melania, scrivendo: “Ho sempre condiviso tutto con i miei fan. Questa mattina vi condivido la mia vita. Lei è Melania D’Agostino ed è la mia compagna di vita”. Poche parole e qualche foto per rendere noto il volto della sua compagna, al suo fianco dal 2015.

Franco Ricciardi, chi è: papà di due figli, Salvatore e Asia/ "Hanno preso da me la passione per la musica"

Il 14 settembre del 2018, infatti, Gianni Fiorellino ha pubblicato una foto in compagnia di Melania scrivendo: ”3 anni fa in questo giorno ti incontravo. Ed è stato subito bomba di sentimento. Innamorarsi senza sapere manco più cosa sei al mondo, annientato dal profumo e dalla bellezza. Ti amo più di tre anni fa”. Una dedica in piena regola per un uomo profondamente innamorato della sua compagna che è poi diventata sua moglie e mamma dei suoi figli.

Andrea Sannino e Ste: chi sono i due artisti?/ Lui felice con la moglie Marinella, lei dalla Nigeria a Napoli

Gianni Fiorellino, chi è: con Melania la nascita di due figli

Gianni Fiorellino ha avuto con la moglie Melania due bambini, Leon e Mathias. Due figli profondamente amati ai quali il cantante partenopeo e la moglie hanno dedicato persino un profumo, regalo di un professionista inglese e suo estimatore che ha deciso di creare per la famiglia Fiorellino proprio un profumo. “I nostri figli sono il motore della mia vita e fanno parte della stagione della mia vita quella bella e creativa” ha raccontato Gianni, papà profondamente innamorato dei suoi figli.

Prima di diventare papà di Leon e Mathias, nati dall’amore con la moglie Melania, Gianni Fiorellino ha messo al mondo un’altra bambina, della quale non si conosce il nome, nata da una precedente relazione. Di lei, dieci anni fa, scriveva: “Mia figlia mi porta fortuna. È la mia risorsa tra energia e destino”.

Pio e Amedeo, chi sono i comici campioni di incassi?/ Il nuovo film Oi vita mia: “Fa ridere e commuovere”