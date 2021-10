Gianni, fratellastro Fabio Massimo e Stefania Orlando/ “Per loro ero un amichetto”

Gianni Orlando è il fratellastro della nota showgirl Stefania Orlando e di Fabio Massimo Orlando. Gianni è nato da una relazione giovanile che la madre ha avuto con un’altra persona. In un’intervista rilasciata a Domenica Live, il fratellastro di Stefania Orlando e Fabio Massimo ha raccontato le difficoltà e il desiderio di voler costruire un rapporto con loro dopo un’adolescenza difficile. Se ne era già parlato quando la Orlando, lo scorso anno, aveva partecipato al Grande Fratello VIP.

Fino a quel momento, in realtà, non lo aveva mai menzionato, probabilmente perché ormai si erano totalmente persi di vista. Eppure ad unirli ci sono parecchi ricordi, anche se non tutti gioiosi. “Prima della nascita di Stefania e Fabio Massimo fui mandato in collegio, a 7 anni, perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa. Dai 7 fino ai 16 anni sono stato in collegio“, aveva raccontato Gianni Orlando dalla D’Urso.

Gianni Orlando, fratello di Stefania Orlando: “Per lei e Fabio Massimo ero solo un amichetto”

Gianni Orlando ha avuto un’infanzia piuttosto complicata, nella quale non ha avuto modo di frequentare i suoi genitori e coltivare un rapporto con Stefania e Fabio Massimo. A suo dire la madre Annamaria aveva mentito sulla sua reale identità, introducendolo ai fratelli come “un amichetto che andava a casa a giocare“. Dopo un’adolescenza turbolenta Gianni Orlando si è trasferito a Parigi nel 1983, dove ha incontrato sua moglie. Oggi come oggi Gianni Orlando lavora come artista ed è padre di due figli, ma spera ancora di avere un rapporto migliore con la sua famiglia d’origine e i suoi fratelli.

