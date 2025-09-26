Gianni Ippoliti sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show, ma chi è? Nel 2009 ha subito un falso attentato e un anno fa un’aggressione

Il pubblico è abituato il sabato e la domenica mattina a vedere Gianni Ippoliti fare la sua rassegna stampa a tema gossip nello studio di Unomattina in Famiglia, quindi sarà molto strano vederlo nei panni di concorrente di Tale e Quale Show 2025. Con le battute saprà rispondere a tono al tagliente Cristiano Malgioglio?

Comunque, classe 1950 il conduttore e autore televisivo debutta ventisette anni in un piccolo varietà musicale per poi vedere realizzata una sua idea dal titolo Provini con una conduzione in solitaria. Ma il più famoso dei programmi da lui inventati è senza dubbio Scene da un matrimonio condotto da Davide Mengacci, poi riproposto negli ultimi anni su Canale5 con la conduzione di Anna Tatangelo.

Gianni Ippoliti a Tale e Quale Show 2025: la grande paura per un falso attentato nel 2009

Non tutti sanno, però, che Gianni Ippoliti ha recitato in una commedia horror dal titolo Il giorno della bestia del regista spagnolo Alex de la Iglesia. Inoltre è stato una delle presenze fisse del DopoFestival negli anni ‘90. Negli anni 2000, però, decide di buttarsi sulla pista da ballo di Ballando con le stelle arrivando addirittura al terzo posto. E poi nel 2010 lavora, oltre a Unomattina in Famiglia, anche dentro Le amiche del sabato, Sabato In e Detto Fatto.

Nel 2009 il conduttore ha subito un falso attentato che gli ha messo una grande paura addosso: in pratica alcuni malintenzionati gli hanno collocato una bomba di carta non funzionante nel giardino della sua villa a Porto Cesareo. Poi c’è stato un altro episodio increscioso: un anno fa è stato colpito da un pugno in faccia dopo la lite in un parcheggio.

