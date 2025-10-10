Gianni Ippoliti cerca di risalire la classifica di Tale e Quale Show con l'imitazione di Renato Zero nella terza puntata in onda stasera

Tale e quale Show 2025, Gianni Ippoliti cerca di risalire la classifica con Renato Zero

Grande occasione per Gianni Ippoliti a Tale e quale Show, con l’imitazione di Renato Zero che può davvero farlo decollare in classifica. Nella scorsa puntata, il concorrente ha fatto un buon lavoro con l’imitazione di Fred Bongusto, ma non abbastanza per proiettarsi in vetta. Come hanno fatto notare diversi osservatori del programma, Gianni Ippoliti sembra poco considerato. Sia dal pubblico, sia dalla giuria, pur offrendo imitazioni godibili. E così rischia di rimanere in un limbo che non premia il suo lavoro sul palco.

Vedremo se cambierà la musica con Renato Zero, un personaggio che Gianni può imitare al meglio e che può finalmente dargli la giusta visibilità. In tanti nelle edizioni passate di Tale e quale Show si sono misurati nell’imitazione di Renato Zero, con buoni riscontri. Allora c’è grande curiosità di vedere Gianni Ippoliti all’opera: come se la caverà?

Gianni Ippoliti si trasforma in Renato Zero a Tale e quale Show 2025: convincerà pubblico e giuria?

Fino a questo momento, Gianni Ippoliti ha dimostrato di avere buone potenzialità. Le assegnazioni non sono sempre state favorevoli, ma chissà che con Renato Zero non posso provocare qualche ribaltone in cima alla classifica di Tale e quale Show. A nostro avviso, lo showman ha tutte le carte in regola per fare un figurone. E’ stata d’altronde una settimana di duro lavoro durante le esercitazioni e adesso il concorrente ha l’occasione di dimostrare di che pasta è fatto.

Inutile negare che altri concorrenti godano di una maggiore spinta da parte dei social, ma Gianni Ippoliti con una trasformazione che si preannuncia incredibile può davvero fare la differenza. Il suo Renato Zero scalerà posizioni in classifica?