Gianni Ippoliti imita Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show: una prova non semplice!

L’esperienza di Gianni Ippoliti a Tale e Quale Show non è stata certamente indimenticabile, al netto ovviamente del divertimento e della bella esperienza del concorrente. Al momento, infatti, Gianni è penultimo in classifica, in quella generale, con 198 punti: dietro di lui solamente Carmen Di Pietro, che non ha di certo brillato in questa esperienza. Questa sera il concorrente vestirà i panni di uno dei giurati storici del programma: Gianni Ippoliti imita Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show.

Il concorrente, dunque, dovrà convincere la giuria ma soprattutto non sfigurare davanti allo stesso Cristiano Malgioglio, che certamente vorrà essere imitato in un certo modo. Dunque, una prova non semplice per Gianni Ippoliti, che non ha più niente da perdere: l’obiettivo è ora passare una bella serata di divertimento, senza grandi pretese.

Gianni Ippoliti imita Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show: un segno non indimenticabile nello show

Gianni Ippoliti imita Cristiano Malgioglio nell’ultima puntata di Tale e Quale Show. Il concorrente fino a questo momento non ha brillato, classificandosi penultimo nella classifica generale. Nella puntata di sabato scorso, Gianni ha interpretato Peppino Di Capri con “Champagne”. Una esibizione che seppur non premiata con grandi voti, solo 26, sembra essere piaciuta al pubblico da casa: sono arrivati infatti commenti positivi per Gianni. “Ti ho visto, poco apprezzato invece sei stato bravo” si legge in un commento.

E ancora: “Non sarà proprio uguale la voce di Gianni… Ma bravo!”. Un altro commento, ancora, dice: “È molto difficile imitare Peppino di Capri e quando lo si fa, il risultato è piuttosto mediocre”. Altri, però, non hanno apprezzato l’esibizione di Gianni Ippoliti: “Di Capri mi fa impazzire.. Lo amo! Purtroppo questa performance NON è stata all’altezza dell’artista.. Cristiano ha ragione!”.