Gianni Ippoliti imita Fred Bongusto a Tale e Quale Show nella seconda puntata: prova riscatto per l'attore e conduttore?

Tutto pronto per la seconda puntata di Tale e Quale Show, nella quale Gianni Ippoliti imita Fred Bongusto alla ricerca del riscatto dopo la prima puntata nella quale non è riuscito a dimostrare il suo talento nelle imitazioni. Questa sera, con il secondo appuntamento dello show di Carlo Conti, il conduttore e attore sarà chiamato a riscattarsi sulle note di un artista unico nel panorama culturale italiano, il grande Fred, scomparso nel 2019. Non è chiaro quale sarà la canzone che Gianni dovrà interpretare: che sia “Una rotonda sul mare” o magari “Resta cu ‘mme”, quel che è certo è che il concorrente non potrà sbagliare.

Tornando infatti alla prima puntata di venerdì scorso, Gianni Ippoliti si è posizionato al penultimo posto, alle spalle solamente di Maryna e Carmen Di Pietro, finite ultime a pari merito. L’attore ha dovuto interpretare Tony Dallara, un altro nome che ha fatto la storia della musica italiana. Un’impresa di certo non semplice per Gianni, nel brano “Come prima”. Nonostante, come dicevamo, non abbia convinto a pieno la giuria, classificandosi penultimo, in realtà i social non sono della stessa opinione.

Gianni Ippoliti imita Fred Bongusto: riscatto dopo il penultimo posto?

L’esibizione di Gianni Ippoliti a Tale e Quale Show nella prima puntata del programma, non ha convinto i giudici, che gli hanno dato solamente 31 punti. Eppure ai social la sua prestazione sul palco nei panni di Tony Montana era piaciuta parecchio.

Sotto il video della sua prova, infatti, non mancano i commenti positivi. “Voce uguale a quella di Tony Montana” ha scritto qualcuno. E ancora: “Bravissimo”, “Davvero una bella scoperta” e altri ancora. Insomma, i giudici non sono rimasti impressionati ma a quanto pare i social e i telespettatori la pensano diversamente. Oggi per il concorrente c’è un’altra prova non semplice: Gianni Ippoliti imita Fred Bongusto per provare a ribaltare la classifica.

