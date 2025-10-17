Stasera a Tale e Quale Show Gianni Ippoliti proverà a risalire la classifica generale imitando Gianni Morandi: la giuria sarà clemente?

Per chi è ultimo in classifica non è facile rimboccarsi le maniche per risalire, ma d’altronde Tale e Quale Show è un programma dove vige una sola regola, che non è vincere, ma divertirsi. Lo dice sempre Carlo Conti e lo ripete a qualsiasi concorrente prima di salire sul palco perché se loro sono i primi a divertirsi allora lo faranno anche gli spettatori.

Gianni Ippoliti avrà deciso di fare il provino appunto per quello, non perché pensava di poter scalare la classifica fino ad arrivare ad agguantare il primo posto. Nell’ultima puntata andata in onda la scorsa settimana con la sua imitazione di Renato Zero non ha proprio convinto la giuria che è stata severa, in special modo Giorgio Panariello che con l’imitazione del cantante ci ha avviato la carriera.

Gianni Ippoliti a Tale e Quale Show: serve un miracolo per risalire in classifica?

Ma chi dovrà imitare Gianni Ippoliti nella puntata di stasera di Tale e Quale Show? Nientemeno che Gianni Morandi. Quest’ultimo è senza dubbio uno dei cantanti più instancabili di sempre, amato da ogni generazione, perché capace di parlare sia alle sue generazioni sia alle nuove, con ironia e modo di fare semplice e genuino.

Il concorrente, però, dovrà fare un miracolo per risalire nella classifica generale, e come lui anche Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Si ricorda che poi nel weekend è impegnato a Unomattina in Famiglia (da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli) dove da anni tiene la sua rassegna stampa dedicata al gossip.

