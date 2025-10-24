Gianni Ippoliti diventa Tony Effe a Tale e Quale Show: il conduttore cerca conferme dopo il gran secondo posto

Nuovo appuntamento in arrivo per Carlo Conti e Tale e Quale Show su Rai1. Il programma condotto dal presentatore toscano farà tappa sul piccolo schermo con nuove imitazioni e tra queste vedremo anche il conduttore Gianni Ippoliti, che questa volta sarà alle prese con una sua riproposizione di Tony Effe. Una settimana dopo quella di Gianni Morandi, stavolta Ippoliti sarà chiamato a fare qualcosa di diverso, totalmente opposto rispetto a quanto visto con la versione di Gianni Morandi, riuscita a strappare gli applausi della giuria e capace di ottenere un grande secondo posto in classifica. Come si calerà nei panni di Tony Effe il nostro volto televisivo nel programma del primo canale?

Non son degno di te di Gianni Morandi ha catturato reazioni importanti sui social, con tanti commenti a favore di Ippoliti e altri che invece non hanno gradito la sua imitazione, giudicata dai giudici da alta classifica. Vedremo se questa volta Gianni Ippoliti riuscirà a unire tutti con questa esperienza a Tale e Quale Show. Per la giuria, Ippoliti ha svolto un lavoro encomiabile.

Dopo il secondo posto eccezionale di settimana scorsa, per Gianni Ippoliti è tempo di consacrarsi nel format di Rai1, questa volta dovrà cimentarsi in un’esperienza molto diversa dal solito.

Gianni Ippoliti infatti diventerà Tony Effe, il rapper romano e compagno di vita di Giulia De Lellis dovrà scorrere tra le vene di Ippoliti, pronto tatuarsi per una sera e ad offrire ai telespettatori questa sua versione. Gianni Ippoliti è già stato capace di far ricredere gli scettici nel corso delle settimane, vedremo se anche questa sera riuscirà a imporsi nel programma di Rai1, anche se sui social c’è chi si è detto certo: “Non sarà un’imitazione che rientrerà nelle sue corde”.

