Gianni Jr, Giorgia, Mattia e Davi, figli Gianni Nazzaro/ I rapporti ritrovati

Gianni Nazzaro, storico interprete di “Quanto è bella lei”, è morto a 72 anni, lasciando quattro figli. Dalla compagna (ed ex moglie) Nada Ovcina ha avuto due figli: Giovanni Junior, nato nel 1973, e Giorgia, nata nel 1976. Con Catherine Frank (vero nome Pleite Armonia Del Carmen) ha avuto altri due figli, David e Mattia, che hanno avuto problemi giudiziari e di tossicodipendenza. Negli ultimi anni era riuscito e riallacciare i rapporti con i figli avuti da Nada, che da bambini hanno sofferto la sua assenza: “Il rapporto con Giannetto si è rovesciato ed è lui a farmi da padre, nel senso che mi consiglia ed è protettivo nei miei confronti. Nada ha spinto lui e Giorgia a volermi bene comunque, ed è per questo che è stato possibile riprendere un dialogo”, aveva raccontato Nazzaro nel 2014 al settimanale Nuovo.

Gianni Nazzaro: i figli avuti con Catherine Frank

Anche con i figli nati dalla relazione con Catherine Frank, David e Mattia, i rapporti sono ripresi in età adulta: “Catherine ha inculcato odio nei miei confronti e solo ora che sono due uomini abbiamo ripreso a parlare. Come padre mi do un voto bassissimo: ho commesso tanti errori e credo che mi sentirò sempre in colpa. Oggi ho il diritto di uscire da questo tunnel e iniziare una nuova fase della vita accanto ai miei figli”, aveva detto il cantante a Nuovo. Nel 2009 Catherine Frank e i due figli erano stati ospiti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. In quell’occasione David aveva confessato di avere tentato il suicidio mentre la madre aveva lanciato un’accusa gravissima a Gianni Nazzaro: nel 2005 il giovane usava drogarsi assieme al padre. Nel 1999 il figlio Mattia, invece, era finito in carcere per rapina a mano armata.

