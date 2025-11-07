Il maestro Gianni Mazza, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato il recente calvario della malattia fortunatamente superato.

Direttore d’orchestra, compositore eclettico; ma per il mondo della tv semplicemente il maestro Gianni Mazza. Le sua simpatia, oltre al suo talento, intrattengono da anni nei programmi televisivi più disparati e oggi si è raccontato nel salotto de La Volta Buona a proposito della malattia vissuta di recente e fortunatamente debellata. Fondamentale è stato il supporto degli affetti ma soprattutto il pregevole contributo dei medici dell’ospedale Gemelli di Roma, come da lui sottolineato

“Un male terribile dal quale per fortuna si può uscire, ho fatto anche una serata di beneficenza al Gemelli perchè sono molto grato a tutti i medici che mi hanno aiutato. Grazie a loro io ci sono…”, questo il racconto di Gianni Mazza – noto come maestro Mazza – a proposito del calvario della malattia. Momenti certamente difficili ma che con grinta e forza d’animo è riuscito a vivere e superare, celebrando oggi il traguardo degli 81 anni.

Il maestro Gianni Mazza e il calvario della malattia: “E’ un male subdolo…”

A La Volta Buona ha sottolineato la natura subdola della malattia; un male che, quando riguarda un punto delicato come il pancreas, descrive come subdolo: “Non dà dolore, è difficile accorgersi che stai male”. A tal proposito sottolinea il suo ‘colpo di fortuna’, pur non avvertendo gli effetti nefasti è riuscito a scoprire di essere affetto dalla patologie ed è intervenuto in tempo per vincere quella battaglia. “Sono stato davvero molto fortunato”, ha sottolineato il maestro Gianni Mazza con quel sorriso fiero che gli ha permesso di entrare nel cuore degli italiani grazie alle sue molteplici esperienze sul piccolo schermo.