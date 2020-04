Gianni Morandi a Rock Economy/ “Adriano Celentano penso la gente ti vuole sentire cantare più che parlare”

Gianni Morandi è tra i protagonisti di “Rock Economy“, il concerto evento che Adriano Celentano ha tenuto nel 2012 all’Arena di Verona e trasmesso in replica lunedì 13 aprile 2020 in prima serata su Canale 5. Lo show è stato uno dei più attesi di sempre visto che ha segnato il ritorno di Celentano dal vivo a diciotto anni di distanza dal suo ultimo concerto. Un evento che il grandissimo Adriano ha voluto condividere anche con un grande amico: Gianni Morandi. Durante il lungo concerto, infatti, Celentano ha duettato diverse volte con l’artista emiliano; dapprima i due si sono ritrovati sul palco dell’Arena di Verona sulle note di “Scende la pioggia” e poi con “La mezza luna”. Ma non finisce qui, visto che Morandi è tornato anche per la bellissima “Ti penso e cambia il mondo” e per “A woman in love”. Una presenza fissa quella di Morandi che con l’amico Adriano ha intonato anche “Un mondo d’amore” e “Sei rimasta sola”. Infine “Caruso” con cui i due artisti hanno omaggiato il grandissimo Lucio Dalla in un’interpretazione che coinvolge tutti: il pubblico dell’Arena e da casa in un lungo e grande abbraccio. L’emozione prende il sopravvento con Morandi che conclude la canzone in lacrime.

Gianni Morandi: “Adriano Celentano è molto generoso”

L’amicizia tra Gianni Morandi e Adriano Celentano dura da tantissimi anni. Considerati due dei pilasti della musica italiani, Morandi e Celentano hanno più volte condiviso il palcoscenico e il successo. Recentemente Morandi è tornato dal suo grande amico anche in occasione di “Adriano”, lo show evento del Molleggiato tanto osannato e criticato al tempo stesso. In quell’occasione Morandi si è seduto al centro del palco con l’amico parlando della loro amicizia. “La cosa che voglio dire è che Adriano è molto generoso” ha detto Gianni condividendo con i telespettatori alcuni aneddoti legati alla sua lunga amicizia con il Molleggiato. “Quando hai fatto il tuo speciale all’Arena di Verona – ha detto Morandi – hai lasciato tutto quello che avevo fatto io e ti sei tagliato delle cose tue per lasciare me, quindi sei generoso, davvero”. Celentano con la sua solita risata replica: “no, ma c’è sempre un tornaconto. Ho detto ‘mi conviene trattarlo bene”. Sul finale però Morandi si è lasciato scappare un invito all’amico che ha fatto tanto sorridere, ma anche discutere visto che Morandi, interrogato dalla De Filippi sul fatto che Celentano debba parlare o cantare, ha risposto: “io penso che la gente ti vuole sentire cantare, più che parlare, quando canti allarghi i cuori di tutti, la gente si diverte, sorride”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA