Gianni Morandi a Sanremo 2022?/ “Il Festival è un capitolo chiuso”

Mancano ancora molti mesi al prossimo Festival di Sanremo, ma da giorni circolano voci sul possibile conduttore. La Rai vorrebbe Amadeus, che inizialmente aveva detto conclusa la sua esperienza sul palco dell’Ariston dopo le ultime due edizioni: “Stiamo parlando e dialogando, loro mi conoscono e sanno che per me la priorità è che ci siano le condizioni per fare uno show della rinascita. Proprio perché do un valore Sanremo altissimo, il terzo non dovrebbe essere da meno e deve aggiungere qualcosa in più”, ha detto il conduttore. C’è chi ha fatto il nome di Gianni Morandi che ha condotto con successo Sanremo nel 2011 e nel 2012. Ma il cantante di Monghidoro ha escluso la possibilità di tornare al Teatro Ariston: “Anche Sanremo lo considero un capitolo chiuso… Adesso mi piacerebbe fare qualcosa di diverso, magari recitare in una commedia a teatro come attore di prosa…”, ha detto a Nuovo.

Gianni Morandi: addio anche a “L’isola di Pietro”?

Gianni Morandi ha parlato anche della fortunata serie “L’isola di Pietro”, in cui per tre stagioni ha vestito i panni del pediatra Pietro Sereni. Il cantante, sulle pagine di Nuovo, ha rivelato che avevano iniziato a parlare della nuova stagione a gennaio 2020, ma per via della pandemia tutto si è bloccato: “De L’Isola di Pietro si era cominciato a parlare a gennaio dell’anno scorso… Poi il Covid ha cambiato tutto… Penso comunque che sia un’esperienza finita…”. L’ultimo anno è stato difficile per Gianni Morandi, non solo per i lunghi mesi di isolamento dettati dalla pandemia, ma anche per l’incidente alle mani dello scorso marzo: il cantante di Monghidoro si è procurato bruciature a mani e gambe dopo essere scivolato mentre bruciava sterpaglie. Nelle ultime settimana è tornato in classifica grazie al nuovo singolo “L’allegria”, scritto da Jovanotti.

