Gianni Morandi, “Apri tutte le porte” canzone di Sanremo 2022/ Il brano di Jovanotti dal significato speciale

Gianni Morandi, il grande ritorno a Sanremo 2022 “insieme” ad un amico speciale

“Abbiamo molte cose che ci accomunano come l’amore per lo sport, la voglia di sperimentare cose nuove, l’amore per il rischio. E una parte del carattere che, nella difficoltà, cerca di venirne fuori”: così dice Gianni Morandi a proposito di Jovanotti, autore di musica e testo del brano che il cantante presenterà a questo Festival di Sanremo 2022, Apri tutte le porte. Un ritorno, quello di Gianni Morandi, dopo più di vent’anni, segnato da un brano divertente a ritmo di twist che farà venire in mente a molti i suoi successi giovanili tipo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Lo dice lo stesso Morandi, spiegando che “probabilmente Lorenzo, mentre scriveva la canzone, ha pensato a me da ragazzino”.

“Apri tutte le porte”: significato e com’è nata la canzone di Sanremo 2022 di Gianni Morandi

La canzone “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi a Sanremo 2022 in realtà è molto più serio, ben arrangiato e composto, tanto da far venire in mente certo R&B stile Blues Brothers. Il testo è un invito a uscire dalla tristezza di questi tempi di pandemia, appunto “aprire tutte le porte”. Per Morandi, anche un modo per lasciarsi alle spalle il brutto incidente con il fuoco dello scorso anno, nonostante debba ancora esibirsi con un fastidioso tutor alla mano destra: “Sono caduto nel fuoco e ho passato 27 giorni in ospedale. Un giorno mi chiama Jovanotti e mi chiede come sto. Con lui avevamo fatto poche cose insieme, non ci sentivamo spesso. Gli ho raccontato quello che mi era accaduto e si è abbastanza impressionato. Allora gli viene l’idea di farmi cantare L’allegria che doveva interpretare lui. L’abbiamo registrata e il mio umore e la mia mano stavano meglio. Ci siamo sentiti sempre più frequentemente, sono pure andato a trovarlo a Cortona, la stessa città dove è nato Franco Migliacci, autore di tanti miei successi”. Ecco come è nato tutto. Una canzone positiva ma Gianni Morandi in realtà si candida tra i possibili vincitori di Sanremo 2022 grazie solo alla sua popolarità che dura ormai da cinquant’anni: “Vado con entusiasmo. La musica mantiene tutti giovani, dalla Zanicchi a Blanco. Cercherò di trasmettere qualcosa”.

