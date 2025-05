La carriera artistica di Gianni Morandi è cominciata quando era appena un ragazzino, ovviamente con la passione per la musica. Il papà, di fede comunista, lo obbligava a leggere i testi di Karl Marx ma non solo: lo portava anche alle Feste dell’Unità, dove lui si esibiva. E proprio lì hanno scoperto il suo grande talento artistico che poi negli anni si è sviluppato ancor di più fino ad arrivare ai grandi livelli che ha poi raggiunto nel corso degli anni. Gianni è nato a Monghidoro, in provincia di Bologna. Era il tempo dei bambini prodigio, come ha raccontato proprio lui stesso: “La domenica facevo due esibizioni, una pomeridiana e l’altra serale. Mille lire ciascuna e da allora non ho mai smesso di cantare” ha spiegato l’artista bolognese.

La sua carriera, però, è cominciata ufficialmente nel 1958 quando Gianni Morandi è stato selezionato dalla maestra Alda Scaglioni con una canzone di Domenico Modugno. Da lì, ha cominciato a partecipare a molti concorsi canori e sagre paesane, facendo conoscere in giro il suo talento. Nel 1961, Gianni ha preso parte al concorso Voci Nuove Disco D’oro a Reggio Emilia, insieme ad altri grandi artisti come Orietta Berti e Iva Zanicchi. Il suo primo disco è invece del 1962.

Gianni Morandi, chi è: 110 album pubblicati in carriera

La straordinaria carriera di Gianni Morandi lo vede tra gli artisti italiani più amati di sempre anche nel mondo, con i suoi 110 album pubblicati. Un numero altissimo di lavori che lo hanno portato a vincere tanti premi importanti, come il Festival di Sanremo nel 1987. Gianni Morandi ha ottenuto, nel corso della sua carriera, ben 22 ingressi in classifica con i suoi album: i suoi lavori gli sono valsi la stima e l’amore del pubblico nel corso della sua lunga carriera, che ancora oggi prosegue con collaborazioni di successo con artisti anche molto più giovani, come ad esempio Fabio Rovazzi. Morandi, inoltre, è molto attivo sui social.