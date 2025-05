La carriera di Gianni Morandi è cominciata da giovanissimo, con le Feste dell’Unità, dove era chiamato a suonare. Come raccontato più volte del cantautore bolognese, in famiglia cantavano tutti: proprio da lì è nata la sua passione che si è sfogata prima alle Feste dell’Unità, dove era invitato a cantare a mille lire a serata, e dopo ancora alle feste di paese, matrimoni e così via. “Era il tempo dei bambini prodigio: la domenica facevo due esibizioni. Non ho mai smesso di cantare” ha raccontato l’artista. Gianni Morandi è, tra le altre cose, anche il padre di Tredici Pietro, artista emergente nel mondo del rap che ha scelto di seguire la strada del papà anche se con un genere completamente differente.

Tredici Pietro, chi è il figlio di Gianni Morandi?/ Confessione choc: “Mi facevo del male usando sostanze”

Se Gianni, infatti, è maestro del cantautorato, con 110 album pubblicati in carriera, Pietro ha scelto un altro mondo, quello del rap. Gianni Morandi, che in carriera è diventato uno degli artisti a vendere più dischi in tutto il mondo, è ancora oggi un simbolo della musica italiana. L’artista bolognese ha dedicato tutta la vita alla musica ma non soltanto: grandissima importanza, nella sua vita, l’hanno avuta ovviamente anche i suoi amati figli, Marianna, Marco e infine Pietro. L’ultimo, in arte appunto Tredici Pietro, è nato dall’amore con la sua seconda moglie, Anna Dan.

C'è posta per te 2025 ultima puntata/ Diretta storie: sorprese di Gianni Morandi e Il Volo, una busta chiusa

Gianni Morandi, chi è il padre di Tredici Pietro: “Cognome pesante”

Se a volte un cognome importante può agevolare i figli d’arte, non è così per Tredici Pietro, che invece ha spiegato di aver sofferto molto il fatto di essere il figlio di Gianni Morandi in quanto molti si sono avvicinati a lui per convenienza mentre altri ancora hanno pensato di conoscerlo senza capire chi fosse lui realmente. “Con papà ci vogliamo molto bene, seppur la comunicazione tra noi resti formale” ha raccontato qualche tempo fa Pietro. Gianni, nonostante questa formalità, ha sempre sostenuto Pietro in ogni suo progetto, compreso quello musicale.