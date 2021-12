Gianni Morandi/ Compleanno e il ritorno al Festival di Sanremo con un brano scritto da Jovanotti

Ci sarà anche Gianni Morandi questa sera sul palco di Uà, show condotto da Claudio Baglioni in prima serata su Canale 5. Gianni Morandi non ha bisogno di presentazioni, essendo uno degli artisti più importanti della musica italiana. Basti pensare che ha prodotto cinquanta dischi e oltre a essere cantante è anche musicista, attore e conduttore, e alcune volte anche cantautore per altri cantanti. Gianni Morandi è anche uno dei grandi protagonisti dei social, e recentemente ha voluto mostrare al mondo intero la sua passione per Marracash, postando un video su Instagram fatto dalla moglie, mentre l’artista bolognese ascolta ‘Non sono Marra’, brano scritto dal rapper milanese insieme a Mahmood.

Un video che, manco a dirlo, è divenuto in breve tempo virale, e che è stato poi ricondiviso dallo stesso Marracash, con tanto di commenti di chi già chiedeva un duetto fra i due a Sanremo. Nei commenti sotto un post in cui si parlava della vittoria dei Maneskin all’Eurovision, invece, Gianni Morandi ha risposto in modo chiaro a chi desiderava un suo ritorno in gara, ricordando la sua partecipazione di cinquant’anni fa, e sottolineando come i Maneskin siano stati più bravi di lui e concludendo con un amichevole saluto e dicendo che i tempi cambiano, “Ci vogliono i giovani”.

GIANNI MORANDI IL RITORNO A SANREMO E IL 77ESIMO COMPLEANNO

E tornando a Sanremo 2022, manca ormai davvero poco alla settantaduesima edizione del Festival; sabato scorso, al Tg1, Amadeus ha annunciato quali saranno i ventidue cantanti in gara, in onda dall’1 al 5 febbraio del prossimo anno, e fra i tanti vi sarà proprio Gianni Morandi, che canterà una canzone scritta da un suo famoso amico e collega Jovanotti. Il cantante emiliano ha fatto sapere via Instagram di essere entusiasta ed emozionato, proprio come se fosse un debuttante alle prime armi, commentando una foto in bianco e nero in compagnia di Jovanotti. Gianni Morandi ha proseguito dicendo di essere molto felice di tornare in gara al Festival di Sanremo e ha spiegato che a convincerlo al grande ritorno è stato proprio Lorenzo Cherubini. Questa sera rivedremo quindi esibirsi il grande Gianni Morandi, e per l’Eterno ragazzo sarà un’occasione speciale visto che proprio oggi compie gli anni, spegnendo 77 candeline. Il cantante ha voluto ringraziare tutti quelli che gli hanno fatto gli auguri attraverso un video su Instagram: “Voglio dire grazie a tutti, voglio abbracciarvi, sto ricevendo tanti regali.. messaggi, fiori… da amici, colleghi, da fan, anche da sconosciuti, grazie e grazie. 77 abbracci a tutti voi”.

