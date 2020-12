GIANNI MORANDI/ Critiche social: “Non ha paura del Covid?” (Qui e adesso)

C’è anche Gianni Morandi, tra gli ospiti della prima puntata di Qui e adesso, il nuovo varietà targato Rai3 con al timone il mattatore per eccellenza: Massimo Ranieri. Con lui, questa sera, anche l’amico di sempre Gianni, che con Massimo condivide una carriera fatta di successi e traguardi artistici ‘abbastanza’ soddisfacenti. In attesa del programma, come di consueto, Morandi si mantiene attivo sui social: i suoi scatti vengono pubblicati praticamente a cadenza giornaliera, e questo per merito della moglie Anna, che si occupa di tenere costantemente aggiornati i suoi profili Facebook e Instagram. Peccato solo che qualche tempo fa qualcuno si sia permesso di insinuare che Gianni non abbia alcun potere di veto sui contenuti pubblicati, e che i profili siano totalmente in mano alla sua personalissima ‘social media manager’…

Critiche social a Gianni Morandi

In realtà, però, le cose stanno in maniera diversa. Gianni Morandi gestisce in prima persona gli account a lui collegati, e – soprattutto – decide lui cosa condividere e cosa no. Anna pensa semplicemente a scattargli le foto, ma questo lo sapevamo, visto che in ogni didascalia non manca (quasi) mai la dicitura ‘foto di Anna’. È il caso, per esempio, dell’immagine che lo ritrae insieme a Rudy Zerbi, una delle ultime a comparire sul suo Instagram, dove si vede entrambi reggere un vassoio di cibo ormai completamente pulito. Anche a questo proposito, non è mancata qualche polemica nei commenti: “Spero non abbiate mangiato nello stesso piatto…”, ravvisa qualcuno. “I personaggi pubblici devono dare l’esempio e tu sei un grande e hai una grande responsabilità”. E ancora: “Ciao Gianni… non avete paura del Covid?”.

Gianni Morandi: “Il Covid non prende solo i vecchi”

A proposito del Covid, è stato lo stesso Gianni Morandi a chiarire la sua posizione in un’intervista del 2o novembre a Rtl 102.5: “È difficile parlare di questi argomenti, io continuo ad avere testimonianze di persone che mi dicono: ‘Non si può scherzare con il virus, non è vero che non esiste, non è vero che prende solo i vecchi’. Per esempio ieri è morta una ragazza di 21 anni nel Reggiano, io sono sconcertato”. Poi racconta di come sta affrontando l’emergenza a livello pratico: “Io e mia moglie sicuramente usciamo di meno, viviamo in campagna quindi riusciamo a fare delle passeggiate, io ho la passione della corsa e ci vado senza mascherina, e se dovessi incontrare qualcuno mi allontano molto, anche se è difficile qui in campagna incontrare qualcuno. Di solito faccio 12, 13, 15 km, dipende, ma è questione di abitudine, se per un giorno non lo faccio, quasi sto male”.



