Gianni Morandi, dedica alla moglie Anna Dan/ “25 anni fa mi innamorai e oggi…”

Gianni Morandi e Anna Dan, bellissima dedica d’amore quella fatta sui social dal celebre cantante italiano. Ormai star del web tra le immagini divertenti e i commenti icastici riservati ai suoi follower, l’interprete di brani come In ginocchio da te e Scende la pioggia ha deciso di scrivere un post ricco di sentimento per la compagna. «Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la nostra storia d’amore» l’esordio di Morandi, che poi prosegue la sua ‘lettera’: «Quel giorno mi innamorai, affascinato dai tuoi occhi ma in quel momento non potevo certo immaginare che, dopo 25 anni, avrei continuato ad amarti così intensamente!». Migliaia di like e commenti per il post pubblicato su Instagram, con tanti seguaci che hanno fatto gli auguri ai due innamorati e ne hanno elogiato la grande intesa.

GIANNI MORANDI, 25 ANNI D’AMORE PER ANNA DAN

Sposato dal 1966 al 1979 con l’attrice Laura Efrikian, Gianni Morandi è tornato ad amare esattamente venticinque anni fa: quel giorno conobbe Anna Dan, sposata in seconde nozze il 10 novembre del 2004. Dal loro amore è nato Pietro, meglio conosciuto dai giovani come Tredici Pietro e con un futuro da musicista. Un sentimento esternato sui social e che viene coltivato in contatto con i fan dell’artista, che “amano” Anna per la sua genuinità e la sua simpatia. Pochi giorni fa protagonisti di un video divertente, Anna Dan e Gianni Morandi hanno spesso parlato in tv del loro amore e quest’ultimo ha riservato delle bellissime parole per la compagna in una recente intervista: «Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme».





