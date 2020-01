Gianni Morandi, dedica alla moglie Anna Dan/ “L’unico difetto? Suo marito”

E’ un Gianni Morandi ispirato, romantico e tenero quello che oggi appare sui social per postare una nuova foto. Questa volta però il soggetto non è solo lui, non lo vediamo pronto per una corsa o disperso nella sua adorata natura, ma i soggetti sono due e l’altro non poteva non essere Anna Dan. Proprio posando con la moglie per un tenero bacio, Gianni Morandi si lascia andare alla sua ennesima dichiarazione d’amore con una didascalia in cui si legge: “L’unico difetto di mia moglie è suo marito!”. La sua Anna è perfetta, questo ormai lo sappiamo, ma lui, dopo tutti questi anni, non fa altro, che tesserne le lodi e oggi ha fatto lo stesso a prova che non bisogna attendere San Valentino o le feste comandate per essere dolci con la propria metà, moglie o marito che sia. I fan sono già andati in estasi e anche molti vip hanno fatto lo stesso a cominciare da Paola Perego che ha commentato la foto: “Gli amici concordano”, lasciando intendere che sia proprio Morandi il neo di Anna.

LA DEDICA DI GIANNI MORANDI AD ANNA DAN

Proprio nelle scorse settimane, ospite in tv, Gianni Morandi era tornato a parlare del loro rapporto dicendo: “L’ho incontrata al momento giusto. Ci siamo sposati dieci anni dopo e stiamo molto bene insieme. Mi aiuta tanto, mi tiene su. Anche lei è molto positiva, ha un bel carattere”. I complimenti per la coppia non mancano così come non mancano i commenti sognanti di tutti, di chi li trova sempre carini e di chi spera di andare avanti con il proprio consorte proprio come Gianni e Anna Dan fanno ormai da anni tra set di fiction, foto e palcoscenici.

