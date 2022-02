Gianni Morandi e Ana Mena duetto “clandestino”/ Video, incontro dietro le quinte e…

Un incontro dietro le quinte e un duetto clandestino, sulle note di due brani differenti. All’Ariston succede davvero di tutto. Dietro al palco della kermesse canora più importante d’Italia, c’è spazio e tempo – durante il giorno – anche per conoscere meglio i colleghi. È così che oggi, giorno della finale, Gianni Morandi ha incontrato Ana Mena. Qualche istante per scambiare un saluto e anche un apprezzamento sul lavoro altrui. Proprio dietro le quinte, infatti, i due artisti si sono lasciati andare ad un “duetto” improvvisato. Appena vista la collega spagnola, Gianni ha iniziato a cantare “Duecentomila ore”, brano scritto da Rocco Hunt e interpretato dalla giovane cantante. Allo stesso modo, la 24enne ha cominciato ad interpretare “Apri tutte le porte” che Jovanotti ha invece scritto per il bolognese.

Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi/ "La sposerei altre 100 volte"

Un incontro durato qualche secondo, che però ha lasciato sicuramente un sorriso sul volto di entrambi. Simpaticissimo, infatti, lo scambio di canzoni: un meeting che dimostra quanto ognuno apprezzi e stimi il lavoro degli altri, indipendentemente dal posizionamento in classifica o dall’esperienza di chi si ha di fronte. Ennesima prova, poi, dell’umiltà di Gianni Morandi, che non si pone problemi nell’imparare un brano di una giovanissima cantante a lui “rivale” nel Festival stesso.

La Rappresentante di Lista, Veronica e Dario stanno insieme?/ Ecco cosa sappiamo

Ana Mena, la stima per Gianni Morandi

L’incontro dietro le quinte dell’Ariston tra Gianni Morandi e Ana Mena non è certamente il primo tra i due artisti. Qualche giorno fa, prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2022, la stessa Ana Mena, intervistata da La Gazzetta dello Sport, aveva scommesso su un vincitore, scegliendo proprio Gianni Morandi. La spagnola aveva raccontato di puntare proprio su Gianni: “Direi Gianni Morandi, l’ho sempre seguito sin da piccola, e ogni volta che l’ho incontrato è sempre stato molto simpatico”. Una simpatia e un feeling, dunque, che esistono già da tempo.

Giada Domenicone, ex compagna Fabrizio Moro/ L'amore non è finito

Il brano di Gianni Morandi è piaciuto davvero molto sia alla critica, sia al pubblico. Basti pensare che il vincitore della serata delle cover insieme a Jovanotti, si è posizionato al secondo posto nella classifica generale della quarta serata, che unisce i voti della demoscopica e del pubblico stesso. Il cantante di Bologna è dunque uno dei favoriti dal pubblico, sia per il suo “inno alla gioia”, sia per la sua simpatia. Differente, invece, il posizionamento della canzone di Ana Mena. Il brano della giovane spagnola non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico, che l’ha “condannata” ogni sera all’ultimo posto. Nonostante questo, l’incontro tra i due dimostra come – indipendentemente dalla classifica e dal pubblico – ci sia tantissimo rispetto e amicizia tra i concorrenti in gara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da trashbiccis (@trashbiccis)





© RIPRODUZIONE RISERVATA