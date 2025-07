Gianni Morandi e Anna Dan, genitori di Tredici Pietro: il ragazzo nato nel 1997 dall'amore tra il cantante bolognese e la moglie, conosciuta nel 1994

Chi sono Gianni Morandi e Anna Dan, genitori di Tredici Pietro? Coppia felice e innamorata, i due si sono conosciuti nel 1994: lui aveva appena divorziato dalla sua prima moglie dalla quale aveva avuto già due figli, mentre lei era una ragazzina, più giovane di lui, con la gonna a fiori. Il primo sguardo ci fu ad una partita di beneficenza: lui l’aveva organizzata a Monghidoro, suo paese d’origine, e lei era arrivata con gli amici.

Per Gianni fu amore al primo sguardo ma ci mise un po’ per conquistare Anna Dan, che poi, dieci anni più tardi, sarebbe diventata sua moglie. Nel 1997, però, i due sono diventati genitori di Tredici Pietro.

Il ragazzo, che ha seguito la strada del papà nel mondo della musica, tempo fa ha raccontato: “Ho sempre dribblato il lavoro mio padre perché mi sono messo in cerca di una mia strada e identità”. Di recente Tredici Pietro si è dedicato anche al cantautorato, spiegando che questo faceva parte della sua natura e che in qualche modo lo ha sempre sentito parte di sé. Inoltre Tredici Pietro non esclude di poter, in futuro, cantare anche con il padre.

Gianni Morandi e Anna Dan, genitori di Tredici Pietro: “Mio padre mi diceva che…”

Tredici Pietro ha un rapporto bellissimo con Gianni Morandi e Anna Dan, i suoi amati genitori. Parlando di recente proprio dell’educazione ricevuta dai suoi genitori, ha raccontato: “Mio padre mi diceva ‘O studi o vai a lavorare’. Non so come dire ma mi ha sempre detto che mi devo guadagnare tutti i soldi che mi merito”.

Proprio per questo Tredici Pietro ha fatto anche il cameriere da ragazzo, prima di dedicarsi appunto al mondo della musica: “Mio padre è sempre stato un grande: o fai le cose, oppure vai a lavorare” ha raccontato il giovane artista.

