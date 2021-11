Gianni Morandi e Barbara Cola: c’è stato un flirt?/ In amore? E’ solo una canzone

Barbara Cola e Gianni Morandi: tra i due c’è stato un amore oppure no? La coppia è stata una delle indiscusse protagoniste del Festival di Sanremo 1995 dove hanno partecipato in gara con il brano “In amore”. Un grandissimo successo per la coppia che si classificò al secondo posto alle spalle di Giorgia, vincitrice con il brano “Come saprei”. Tra di loro c’è stata solo una collaborazione artistica o qualcosa di più? La stampa di allora e i più curiosi si sono sempre chiesti se tra la Cola e Morandi ci fosse stato del tenero, visto che i due artisti sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo avevano una grandissima intesa e complicità.

A distanza di anni da quella vittoria a smentire categoricamente che ci sia stato del tenero tra loro due è stata proprio Barbara Cola che ha chiarito che tra loro c’è stato solo un rapporto professionale. Del resto la Cola viene notata a soli 22 anni da Gianni Morandi che la sceglie come vocalist del suo tour dopo averla notata al Festival di Castrocaro.

Barbara Cola e Gianni Morandi: nessun amore, solo amici

Nessun amore quindi tra Barbara Cola e Gianni Morandi che con il brano “In amore” hanno fatto sognare ed emozionare milioni di italiani. Una collaborazione che ha portato la coppia artistica sul podio del Festival di Sanremo 1995 decretandone un grandissimo successo di critica e pubblico. Una popolarità che ha letteralmente investito la giovanissima cantante che ha dovuto fare i conti anche con il gossip nato intorno ad una possibile relazione – flirt con l’artista di Monghidoro. Un flirt poi smentito dalla stessa Cola che a gran voce ha chiarito che non c’è stato alcun flirt o altro. Tra loro solo un rapporto professionale e di grande amicizia.

Parlando del suo privato però la Cola ha aggiunto: “la voglia di diventare madre, non c’è mai stata. Un po’ perché ho dedicato quasi tutto il mio tempo alla musica e al teatro e meno alla relazioni, un po’ perché sul mio cammino non ho incontrato la persona giusta e un po’ perché forse era scritto. Letteralmente. Tempo fa ho trovato un biglietto che avevo scritto quando avevo 15 anni: diceva che avrei fatto la cantante e che non mi sarei mai sposata, come se me lo sentissi”. Un desiderio, quella della maternità, che non ha mai sfiorato la cantante che dopo il boom di Sanremo non è riuscita mai a replicare un tale successo. Tra i suoi ultimi impegni televisivi ricordiamo “Ora o mai più” di Amadeus e la recente partecipazione al varietà “Tale e Quale Show”.



