Gianni Morandi e la foto romantica con la moglie Anna Dan: “Oggi 28 anni insieme”/ “La amo sempre più”

Gianni Morandi festeggia 28 anni d’amore con Anna Dan con una romantica foto

Il 19 agosto per Gianni Morandi è una data molto speciale, scolpita nel cuore. In questa data, 28 anni fa, il celebre cantante conobbe la donna che gli avrebbe rubato il cuore, diventando sua moglie e musa: Anna Dan. E oggi per celebrare questo giorno così importante, quello del loro anniversario, Morandi ha utilizzato il suo social preferito, Instagram, postando uno scatto che lo vede proprio al fianco della sua Anna.

“19 agosto. 28 anni insieme. La amo sempre di più”. È questa la dedica d’amore che Gianni Morandi accompagna allo scatto che lo vede di fronte ad Anna Dan mentre le tiene il braccio. Entrambi, sorridenti, guardano l’obiettivo in posa. Stavolta, d’altronde, a scattare non è Anna – ormai da lungo tempo adibita a questo compito – ma un amico della coppia citato alla fine dedica, Sandro.

Gianni Morandi e Anna Dan: un grande amore nato “dagli occhi”

Gianni Morandi e Anna Dan celebrano il loro 28esimo anniversario insieme in modo semplice, con uno scatto e due sorrisi che accompagnano i loro occhi ancora così innamorati. Gli stessi occhi che fecero breccia nel cantante al loro primo incontro. Lui stesso, in un’intervista di qualche tempo fa, dichiarò: “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, […] Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme.” Da quell’incontro non si sono più separati: dopo 10 anni d’amore, nel 2004, si sono poi sposati e successivamente è nato loro figlio, Pietro.

