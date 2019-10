Gianni Morandi è Pietro Sereni/ “Salvini ha imparato da me a..” (L’Isola di Pietro 3)

Gianni Morandi dovrà affrontare un piccolo ostacolo nell’Isola di Pietro 3, anche se naturalmente parliamo del suo personaggio Pietro Sereni. A quanto pare infatti molti protagonisti vivranno emozioni inaspettate grazie all’arrivo di nuovi amori, ma per il medico ci sarà un nulla di fatto con cui fare i conti. “Solo per me non c’è niente. Ho anche chiesto allo sceneggiatore di trovarmi una storia d’amore pure a me, l’amore va avanti anche oltre i 70, ma niente”, ha dichiarato scherzando a TgCom24. Non lo ritroveremo impegnato solo in un nuovo caso: per Pietro ci sarà da lavorare, soprattutto sul fronte familiare. Il nipote Giacomo e il piccolo Tobia gli daranno parecchio da fare, mentre cerca di sostenere figlia e nipote nell’affrontare la perdita del vicequestore Alessandro Ferras, interpretato da Michele Rosiello. “Ormai ho la cittadinanza onoraria e lì conosco tutti. Mi vogliono bene, ma non mi prendono sul serio come medico: non mi mandano i bambini (ride). Non si fidano di me come pediatra. Quello bravo è solo Pietro Sereni, il mio personaggio”, dichiara Morandi a Sorrisi, parlando della popolarità ottenuta dalla fiction. Anche grazie ad un medico che ha realizzato ispirandosi alla pediatra del figlio, “una donna straordinaria. Dà pochi farmaci e molti consigli ‘psicologici’ sui bisogni affettivi dei bambini”.

Gianni Morandi è Pietro Sereni, L’Isola di Pietro 3: sorrisi anche per gli haters

Sorride a tutti, anche agli haters. Gianni Morandi non si è mai curato di chi lo attacca sui social e forse li considera comunque degli amici che vanno a trovarlo sulla sua pagina Facebook. “Io rispondo a tutti, come sanno bene i politici che hanno imparato da me a gestire le polemiche sui social, mandando agli avversari baci e bacioni”, dice a Sorrisi. Il ritorno a San Pietro in occasione delle riprese de L’Isola di Pietro, al via nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, ha permesso al cantante di scoprire nuovi luoghi e vivere altre emozioni. “Posti splendidi”, dice infatti, “abbiamo girato in tutto il Sulcis: A Calasetta, a Sant’Antioco. Certo, quando siamo in più di 100 persone, tra troupe e attori, siamo ‘pesanti’: chiudi la strada là, di lì nessuno deve passare… Speriamo che siano sempre pazienti con tutti noi”. Nonostante i tanti mesi trascorsi sull’isola, Morandi non ha mai sentito il desiderio di acquistare casa in Sardegna, come sono soliti fare i ragazzi del cast. Nessuna similitudine poi a quanto pare fra la capacità del suo Pietro di essere il fulcro della famiglia e quanto avviene nella vita reale dell’artista: “Macché, non mi danno retta! Da cinque anni ormai continuo a fare la stessa battuta a tavola o nelle riunioni di famiglia: ‘Da quando ho compiuto 70 anni non mi ascolta più nessuno’. Insomma, ‘il vecchietto dove lo metto’ di Modugno”. La moglie Anna però ha scelto di intervenire proprio in questo momento dell’intervista al settimanale proprio per smentire tutto. A suo dire, Gianni in realtà sarebbe proprio come Pietro, anche se in alcuni casi si mostra intransigente.

