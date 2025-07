Chi è Gianni Morandi, l'ex marito di Laura Efrikian: perché la loro storia è finita? Dopo 13 anni di matrimonio, l'addio nel 1979

È durato poco più di dieci anni l’amore tra Gianni Morandi e Laura Efrikian. Un rapporto d’amore importante che ha portato alla nascita di tre figli: Serena, vissuta purtroppo solo poche ore, Marco e Marianna. Un matrimonio che dunque è stato molto importante, ma che allo stesso tempo ha lasciato alcuni strascichi che hanno reso necessario l’addio prematuro, in un’epoca in cui il divorzio non era neppure così all’ordine del giorno.

Laura Efrikian, chi è: annunciatrice Rai, poi il matrimonio con Morandi/ Oggi ha un compagno?

L’ex marito di Laura Efrikian, Gianni Morandi, allora era già un cantante affermato. Lei, invece, una annunciatrice e attrice che dopo essere diventata moglie e mamma ha cominciato a badare alla famiglia, annullandosi come professionista. Come confessato proprio da Laura, infatti, ogni volta che le arrivava un’offerta di lavoro, Gianni Morandi storceva il naso: “Forse avrebbe preferito avermi in casa” ha raccontato più avanti la sua ex moglie.

Figli di Laura Efrikian, chi sono Marianna e Marco Morandi/ Figli d'arte: "Non è stato facile"

Gianni Morandi, ex marito di Laura Efrikian: felice con Anna Dan

Sono state proprio queste leggere pressioni, questo non sentirsi se stessa, a portare Laura Efrikian a chiedere il divorzio a Gianni Morandi. “Mi ero snaturata” ha confessato l’annunciatrice Rai. Non finisce qui, perché l’ex marito di Laura Efrikian non era più al centro dei suoi pensieri quando lei ha deciso di separarsi. “Mi ero innamorata di un altro uomo” ha raccontato Laura, che dunque ha scelto di confessare tutto a Gianni, non amando i tradimenti.

Uomo con il quale ha poi vissuto una storia d’amore durata qualche tempo. Lui, invece, nel 2004 ha sposato Anna Dan, la donna conosciuta dieci anni prima, che nel 1997 lo aveva reso ancora papà di Pietro. Un amore, quello con Anna, “benedetto” anche dalla stessa Laura, che vedendoli insieme non ha dubbi sul fatto che sia proprio lei la donna giusta per il suo ex marito, felicissimo con la nuova moglie. Laura, invece, non ha un compagno al suo fianco.

Gianni Morandi travolto da un lutto, è morto Luigi Zannoni/ "Mi mancherà dopo 40 anni insieme"