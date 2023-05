Gianni Morandi, ex marito Laura Efrikian/ Perché si sono lasciati? “È stato…”

Gianni Morandi, ex marito di Laura Efrikian

Laura Efrikian è stata la moglie di Gianni Morandi dal 1966 al 1979. L’attrice e Gianni Morandi si sono sposati il 13 luglio del 1966; dal loro amore sono nati tre figli: Serena (morta poche ore dopo la nascita nel 1967), Marianna (1969) e Marco (1974). “Si dice che il primo amore non si scorda mai e a me è successo a vent’anni. Quest’amore lo ricordo così perché è stato così, non sarebbe potuto durare di più. È stato fantastico e lo abbiamo vissuto con grandissimo entusiasmo, come dei ragazzi anche più giovani della nostra età”, ha raccontato Laura Efrikian al Corriere della Sera.

Marco e Pietro, fratelli di Marianna Morandi/ "Una famiglia bellissima, amo tutto"

Il loro matrimonio è finito nel 1979: “Il nostro amore è finito quando non c’era più l’enorme sentimento di appartenenza e così è diventato invivibile. Poi è diventato un rapporto di amicizia e anche l’amicizia è amore anche se meno coinvolgente”.

Gianni Morandi: le seconde nozze con Anna Dan

Nel 1994 Gianni Morandi si è legato sentimentalmente ad Anna Dan, con la quale si è sposato in seconde nozze il 10 novembre 2004. La coppia ha avuto un figlio, Pietro, nato nel 1997. Il loro primo incontro è avvenuto a Monghidoro in occasione di una partita di calcio. “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournèe nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”, ha scritto in un post su Facebook Gianni Morandi. Anna Dan, infatti, è la fotografa ufficiale del marito sui social.

Paolo e Giovanni Antonacci, figli Marianna Morandi/ Uno paroliere, l'atro speaker

LEGGI ANCHE:

Biagio Antonacci, ex compagno di Marianna Morandi/ "Sereni anche nella separazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA