Gianni Morandi finale Sanremo 2022/ “Apri tutte le porte” in corsa per la vittoria?

Di ritorno al Festival di Sanremo 2022 dopo le tante esperienze da concorrente e da conduttore, Gianni Morandi è tra i grandi protagonisti della kermesse canora. L’artista bolognese ha portato in gara il brano “Apri tutte le porte”, scritto da Lorenzo Jovanotti, e ha convinto critica e pubblico: nella classifica provvisoria si trova al secondo posto ed è in piena corsa per la vittoria finale.

Ma un successo è già arrivato per Gianni Morandi: il 77enne ha trionfato nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022 dedicata alle cover. Il bolognese si è esibito insieme a Lorenzo Jovanotti in un medley dedicato ai loro successi. Un’interpretazione che ha infiammato il teatro Ariston e che ha avuto la meglio su altre due performance degne di nota: parliamo di Mahmood e Blanco con “Il cielo in una stanza” e di Elisa con “What a feeling”, arrivati rispettivamente al secondo e al terzo posto.

GIANNI MORANDI IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “APRI TUTTE LE PORTE”

Arrivato nelle primissime posizioni già nelle prime tre serate, Gianni Morandi con “Apri tutte le porte” ha grandi chances di assicurarsi la vittoria del Festival di Sanremo 2022. Non sono mancate però le polemiche: sui social network tante persone hanno acceso i riflettori sui possibili vantaggi legati all’arrivo sul palco di Lorenzo Jovanotti. Non è mancata la tensione in conferenza stampa, con il direttore artistico Amadeus apparso nervoso sul punto. Sono tre le questioni sollevate dalla stampa, come spiegato da Agi: il fatto che Morandi abbia interpretato delle sue canzoni anzichè una cover di un altro artista; la violazione del regolamento che prevederebbe l’indicazione del nome dell’ospite entro il 24 gennaio; infine, l’aver goduto di un possibile traino ad hoc per il fatto che Jovanotti è risalito sul palco dopo essersi esibito nel medley.

GIANNI MORANDI E IL RITORNO A SANREMO 2022

Il ritorno al Festival di Sanremo 2o22 di Gianni Morandi era atteso da tantissima gente e non ha di certo deluso le attese. In vista della finale della kermesse, possiamo affermare senza troppi dubbi che il bolognese è stato uno dei migliori di questa settantaduesima edizione. Un ritorno tutt’altro che scontato, così Gianni Morandi ai microfoni della stampa: «A me piace rischiare: ributtarmi in gara a Sanremo mi ha dato una scossa straordinaria». Il 77enne di Monghidoro non ha nascosto l’emozione nella serata d’esordio di martedì, legata all’affetto caloroso del pubblico: «La causa è stata l’accoglienza che mi è stata riservata, durante quel lungo applauso ho rivisto i miei 60 anni di musica passarmi davanti. Ma dopo i primi accordi mi sono liberato. Alla fine mi ha chiamato Lorenzo (Jovanotti, nda) che mi ha detto che stavo andando forte», riporta Italpress.



