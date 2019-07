Gianni Morandi / Foto, in vacanza a Ravenna con la moglie Anna: “Profuma di piadina”

Gianni Morandi ha scelto Ravenna e i suoi lidi per passare alcuni giorni di vacanza con la moglie Anna Dan. Il luogo individuato è stato Casal Borsetti, dove non sono mancate le foto scattate dalla moglie e subito postate sui social. Il cantante bolognese, sotto la foto postata su Facebook, ha commentato con le seguenti parole: “Profumo di frittura e di piadina in riviera romagnola. Ricordo i bei tempi della colonia, quando da bambino vedevo il mare per la prima volta…”. Il post ha conquistato oltre 13 mila ‘Like’ in un lasso di tempo breve, superando inoltre i mille commenti e ottenendo 380 condivisioni. Il mese scorso Gianni Morandi ha inoltre scherzato sul suo onomastico. All’anagrafe infatti il suo nome non è Gianni: “Ricevo molti auguri per il mio onomastico ma io sono Gian Luigi e ho ricevuto tanti auguri anche venerdì 21 per San Luigi. Insomma sono Gianni o Luigi, o Giovanni, o nessuno di questi? Comunque, grazie a tutti!”.

Gianni Morandi conquista i fan, e sull’Isola di Pietro 3…

Morandi sui social non smette mai di conquistare i suoi fan con iniziative scherzose. Intanto, pochi giorni fa, dopo due mesi di lavoro, Gianni Morandi ha salutato Carloforte dove ha girato la fiction l’Isola di Pietro 3. Nel consueto post su Instagram ha inoltre aggiunto un “Ci vediamo presto” che molti hanno interpretato come preludio alla quarta stagione. Tantissimi i commenti sotto il post. Questi alcuni: “Sei di ritorno a casa? Ti mancherà Carloforte sicuramente… però la propria casa è sempre la meta più bella!! Auguro a te e Anna delle splendide vacanze… buon meritato riposo! Un abbraccio affettuoso”. “Buon rientro a casa aspettiamo le puntate dell’Isola di Pietro Grazie un saluto ad Anna”.





