Gianni Morandi, frecciatina a Madame/ “Un giorno potrebbe dispiacerti se…”

Gianni Morandi, veterano della musica italiana, abituato a dispensare sorrisi, selfie e autografi ai fans, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale in occasione dell’uscita della sua nuova canzone “L’allegria” scritta da Jovanotti, ha commentato l’episodio di cui è stata protagonista Madame e che ha scatenato un’accesa polemica che ha portato altri artisti ad intervenire. Ermal Meta ha difeso la giovane artista veneta mentre Luca Argentero ha detto: “Il selfie è il nuovo autografo, vanne fiera! Magari dopo averti incontrata si vanno ad ascoltare anche il disco…“. Da veterano della musica italiana, amatissimo dai fans con cui, oggi, riempie a mantenere un rapporto anche grazie ai social raccontando le sue giornate come ha fatto dopo l’incidente che gli ha provocato delle ustioni sulle mani e che sta ancora curando, Gianni Morandi ha dato un consiglio a Madame in vista del futuro.

MARIANNA E MARCO MORANDI, FIGLI LAURA EFRIKIAN/ "Per farci dormire leggeva l'Amleto"

Il consiglio di Gianni Morandi per Madame

Durante un’intervista rilasciata a Il Giornale, Gianni Morandi ha commentato così la vicenda di Madame. In un’intervista al Giornale: “Capisco Madame. Ma bisogna tenere botta. Talvolta ti disturbano ma fa parte del gioco. E poi bisogna sempre pensare che magari un giorno potrebbe dispiacerti se non ti venissero più a cercare“. Nel corso della sua lunga carriera, Morandi ha avuto tantissime occasioni per incontrare i fans. Ricordando i vari incontri, l’artista confessa di aver risposto male a qualcuno solo in pochissime occasioni. “E’ capitato una volta, forse due in quasi sessant’anni di carriera. Ricordo che una volta ero a tavola con Lucio Battisti. Una signora ci vede e si avvicina per chiederci un autografo. Lucio le disse: Ma non vede che stiamo mangiando?. La signora ci rimase male e anche io…”, ha raccontato.

LEGGI ANCHE:

Matilda De Angelis/ “Musica il primo amore, Mara Venier? Non le ho detto 'stupida'”Pierluigi Bersani, l'ictus nel 2014/ "Ho avuto paura di morire da pir*a"

© RIPRODUZIONE RISERVATA