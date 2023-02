Gianni Morandi, il cellulare cade in diretta a Che tempo che fa/ Web: “Esagerato”

Gianni Morandi e la gaffe sul cellulare: ecco cosa è successo

Fabio Fazio ha aperto la puntata di Che tempo che fa con un omaggio a Maurizio Costanzo, venuto a mancare pochi giorni fa. Successivamente, il conduttore ha accolto in studio Gianni Morandi che ha avuto l’occasione di intervistare. Il cantante si è poi esibito con Sangiovanni nella versione rivisitata di Fatti mandare dalla mamma.

Gianni Morandi si è presentato sul palco con il suo cellulare, per riprendere l’esibizione esattamente come ha fatto a Sanremo 2023. Il cantante, però, nel tentativo di scattare una foto con Sangiovanni ha fatto cadere il suo telefonino per poi riprenderlo e continuare. Questa gaffe se da un lato ha suscitato l’ironia del web, dall’altro ha diviso sui social; alcuni utenti hanno definito “esagerato” l’uso dei social dell’artista che è molto attivo sulla sua pagina Instagram. Morandi replicherà alle accuse di alcuni utenti?

Fiorello: “Quando c’è Gianni Morandi c’è il buonumore”

Gianni Morandi è stato scelto da Amadeus come co-conduttore del Festival di Sanremo 2023, che è stato ben voluto dal pubblico. Fiorello, in occasione di una conferenza stampa, ha svelato cosa pensa del cantante sul palco dell’Ariston: “Quando c’è Gianni Morandi c’è il buonumore, quando c’è lui c’è il grande artista la storia del costume italiano. Quando Ama mi ha detto: “Sai che voglio chiedere a Gianni di fare il Festival?”, gli ho risposto: “Stupendo! È una bellissima idea!”. L’immagine di questo Festival è Gianni Morandi con la scopa in mano”.

Lo showman, poi, smentisce che ci siano stati problemi con Amadeus: “Quella con Ama è un’amicizia ultratrentennale, penso che si veda dal video, che traspaia in tutta la sua autenticità. A parte le polemiche, che ormai dovranno metterle proprio nella scaletta perché lui, suo malgrado, le attira (ride, ndr), Amadeus ha stravolto il Festival”.











