Gianni Morandi, gaffe social con Gaia Gozzi di Amici/ “La bravissima Celeste..”

Gianni Morandi ha aperto il 2021 sul palco de L’Anno che Verrà con una gaffe social che lo ha reso già protagonista. I fan stanno pensando bene di capire se questo sarà incorniciato come il momento clou della fine dell’anno appena concluso o se sarà quello dell’inizio del 2021 ma, intanto, la foto postata dal cantante di Monghidoro ha fatto già il giro del web e dei social. Ma cosa è successo di preciso? Gianni Morandi ieri sera era alla corte di Amadeus per uno speciale Anno che Verrà in cui non è mancato proprio niente tra musica, trash e problemini tecnici, ma quello che ha attirato l’attenzione di tutti è stato proprio il momento in cui Gianni Morandi, posando per un selfie con Gaia Gozzi di Amici, ha fatto la sua prima gaffe social.

Gianni Morandi, gaffe social con Gaia Gozzi di Amici

Postando la foto Gianni Morandi ha taggato una certa CelesteGaiareal che a quanto pare conosce solo lui visto che Gaia non si chiama Celeste e, sicuramente, il suo profilo non è quello taggato dal cantante di Monghidoro. Subito dopo il cantante, travolto dalle battute sui social, ha subito modificato il tag come se nulla fosse ma il danno ormai era fatto e le prime risate sotto lo scatto non sono mancate al grido di: “Ma solo io ho notato il tag sbagliato?😂 P.s chiuderò un’occhio solo perché sei te”, e qualcuno ha rilanciato: “GIANNI HAI TAGGATO LA GAIA SBAGLIATA”. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene ma sicuramente il tag assassino di Gianni Morandi è stato immortalato prima della modifica, eccolo subito di seguito:

Celeste Gaia prenderà un sacco di follower 😂 #lannocheverrà pic.twitter.com/trbZQEAwfW — Andrea Conti (@IlContiAndrea) December 31, 2020





