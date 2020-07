Gianni Morandi/ Il figlio Marco in compagnia di Claudia Campagnola e uno spettacolo interessante…

Gianni Morandi non potrebbe essere più orgoglioso del suo erede: su Instagram, il cantante ha svelato di essere intervenuto ad una serata particolare che ha protagonista anche il figlio Marco Morandi, in compagnia di Claudia Campagnola. “L’altra sera a L’Aquila, in piazza del Duomo, ho visto uno spettacolo molto interessante”, ha scritto, “Chiamatemi Mimì, sulla vita di una straordinaria artista: Mia Martini”. Ovviamente la foto non poteva che vederlo al fianco del figlio e dell’attrice, anche se nel tondo in basso a sinistra compare anche Mimì. Clicca qui per guardare la foto di Gianni Morandi. In questi giorni, il cantante ha deciso di fare anche un breve tuffo nel passato. In memoria dei vecchi tempi, ha scelto di condividere uno scatto che lo vede giovanissimo, seduto sulla spiaggia. “Stamattina sveglia presto, mare Adriatico. Estate 2020? Foto di Anna?”, ha scritto in modo scherzoso. “La foto non è di Anna, lei è arrivata dopo”, ha scritto invece una fan, “ma veramente il tempo per te si è fermato“.

Gianni Morandi, protagonista di un invito molto speciale in Abruzzo

Gianni Morandi è diventato protagonista di un invito molto speciale da parte di un’organizzazione no profit di Celano, in Abruzzo. Grazie ad un post sulla pagina Visit Celano su Facebook, il cantante si è visto recapitare un messaggio particolare che, condito dai titoli delle sue canzoni più famose, nasconde la richiesta di una visita alla cittadina. “Ho visto che in questi giorni ti stai dando molto da fare in Abruzzo, tra vino Montepulciano, Trabocchi e giretti vari“, si legge a inizio messaggio, “va benissimo, per carità, però ‘Si può dare di più’ dai, ad esempio potresti fare un’ambasciata anche a Celano, vedrai che non è da meno, qui c’è ‘Un mondo d’amore'”. Il diretto interessato deciderà di rispondere all’appello? Oggi, sabato 18 luglio 2020, Gianni Morandi sarà invece protagonista del meglio di Grazie a tutti – show, lo spettacolo del 2009 in cui il cantante ha ripercorso la sua fiorente carriera, fra live e racconti. Tanti gli ospiti che interverranno sul palco, fra cui il compianto Lucio Dalla e un’emergente Alessandra Amoroso.

