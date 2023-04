Gianni Morandi in Imma Tataranni 3/ Anticipazioni: “Ho girato una specie di cameo…”

Gianni Morandi in Imma Tataranni 3

Su Rai 1 stanno andando in onda, con grande successo, le replica della seconda stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, la serie tv con Vanessa Scalera liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. Le riprese della terza stagione sono iniziate lo scorso 13 marzo a Matera e andranno avanti ancora per qualche settimana. Tra le guest star del nuovi episodi ci sarà anche Gianni Morandi: “Ho girato una specie di cameo che andrà in onda molto più avanti”, ha detto il cantante, sulle pagine di Nuovo Tv.

Marco Morandi: "Essere figlio di Gianni?Maggiore aspettativa…"/ "E' orgoglioso di me"

Secondo quanto riportato dal settimanale, Morandi interpreterà sé stesso. “Sono state giornate belle anche se noi lavoravamo”, ha aggiunto, facendo riferimento ai giorni sul set. Qualche anno fa Morandi era tornato a recitare nei panni del dottor Pietro Sereni, un pediatra, nella fiction di Canale 5 “L’isola di Pietro”.

SANREMO 2023 TRA PALCO E REALTÀ CON GIANNI MORANDI/ Diretta: "È una finestra"

Gianni Morandi il nuovo singolo “Evviva!”

Il 28 aprile arriverà in radio “Evviva!” il nuovo singolo di Gianni Morandi in featuring con Lorenzo Jovanotti. Dopo “L’allegria”, “Apri tutte le porte” e “La Ola”, Jovanotti firma un nuovo singolo per l’amico. Il brano fa parte dell’omonimo album “EVVIVA!“, il nuovo disco di Morandi pubblicato il 3 marzo, di cui fa parte anche “Anna della porta accanto”, scritta sempre da Lorenzo Cherubini. Nei giorni scorsi i due artisti sono stati ospiti di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”: “Ogni volta che incontro Gianni, che parliamo, che pranziamo assieme, è sempre una grandissima esperienza, un grande viaggio. Siamo alla vigilia del 25 aprile, una data importante, che tutti festeggiamo. Lui è proprio il simbolo di un’Italia che rinasce libera. Gianni è di tutti, è il 25 aprile incarnato”, ha detto Jovanotti.

LEGGI ANCHE:

Laura Efrikian, l'ex moglie di Gianni Morandi ha un nuovo compagno?/ "C'è stata una storia con…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA