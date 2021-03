Gianni Morandi in ospedale per ustioni a gambe e braccia/ Come sta? Non è in pericolo

Grande paura per Gianni Morandi che, nelle scorse ore, è stato ricoverato d’urgenza prima all’Ospedale Maggiore di Bologna e poi all’Ospedale Bufalini di Cesena, sede del reparto grandi ustionati, per delle ustioni alle gambe e alle braccia. Il cantante 76enne, dopo aver perso l’equilibrio, è caduto su alcune sterpaglie che stava bruciando riportando delle ustioni, Fortunatamente, come riporta il Corriere della Sera, non è in pericolo di vita anche se è stato necessario il ricovero per ulteriori analisi di approfondimento. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, pare che Morandi, secondo quanto riferiscono La Stampa e altre testate online, abbia anche scherzato con il personale sanitario concedendo anche dei selfie. Solo un grande spavento per il cantante che, poco prima dell’incidente aveva condiviso anche una foto sui social.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Dopo aver pubblicato una foto sui suoi canali social, Gianni Morandi che è solito dedicarsi alla cura del proprio giardino, stava bruciando delle sterpaglie per preparare il terreno all’arrivo della primavera. Durante l’operazione, però, ha perso l’equilibrio cadendo sulle fiamme con le gambe e le mani. Un incidente che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze anche se è stato necessario il ricovero. Tantissimi i messaggi dei fans sotto l’ultima foto pubblicata sui social. “Un grande abbraccio Gianni, ti sono vicina“, scrive una signora. “Rimettiti Gianni”, aggiunge un fan. E ancora: “Gianni come stai? Sei ancora in ospedale? Auguri di pronta guarigione”, “Ho letto dello spiacevole incoveniente. Spero che tu stia meglio“. I fan, ora, attendono di avere notizie il prima possibile direttamente da Morandi, sempre molto presente sui social.

