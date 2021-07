Gianni Morandi in rosa nel video de L’allegria per Ddl Zan?/ Lui “Magari bastasse…”

Gianni Morandi, sempre elegante, gentile e garbato, risponde volentieri ai fans che gli scrivono sui social. L’artista, tornato sulla scena musicale con il brano “L’allegria” scritto da Jovanotti con cui ha anche realizzato il videoclip ufficiale della canzone che ha già ottenuto quasi 700mila visualizzazioni, sui social, ha espresso il proprio pensiero sul Ddl Zan. L’occasione gli è stata offerta da una fan che, sotto una delle ultime foto pubblicate, si è lasciata andare ad una riflessione. Tutto è nato dalla foto che vedete qui in alto e che Morandi ha pubblicato sui suoi profili social. Come potete vedere, per esprimere anche con il look la leggerezza che il brano L’allegria vuole regalare ai fans, Morandi indossa un abito rosa. Un look insolito per l’artista che ha così chiesto un parere ai fans e, tra i tanti commenti, c’è anche chi ha visto nella scelta dell’abito un riferimento al Ddl Zan.

Gianni Morandi, il pensiero sul Ddl Zan

«Con questo abito ho girato il video de L’Allegria. Come mi sta?». E’ questa la domanda che Gianni Morandi ha posto ai fans che hanno commentato la scelta del proprio beniamino d’indossare l’abito rosa. Tra i tanti commenti, è spuntato anche il seguente: «L’ho notato ieri, Gianni. In silenzio, con pacatezza, stai dando una mano all’approvazione del Ddl Zan? Per ribadire che contano le persone e non le differenze di genere?». Il commento non è passato inosservato agli occhi di Morandi che, con il suo solito garbo, ha espresso con sincerità il proprio pensiero: “Magari bastasse un vestito”.

