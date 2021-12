Gianni Morandi: “Incidente? Voglio tornare”/ Sua moglie Anna Dan sempre al suo fianco

Da qualche tempo il celebre cantautore Gianni Morandi è alle prese con le conseguenze di un brutto incidente che lo ha costretto ad “abbandonare” per un po’ di tempo la chitarra. Infatti, nei mesi scorsi, il mitico cantante bolognese è inciampato in giardino mentre stava bruciando delle sterpaglie. La caduta e il contatto diretto con il fuoco gli hanno provocato diverse ustioni, in particolare modo alle mani, e per questo motivo si è dovuto tenere alla larga dal mondo della musica e soprattutto della sua amata chitarra, per un po’ di tempo.

Adesso però Gianni Morandi sembra aver recuperato la condizione ideale e dopo parecchie settimane di sofferenza si è riavvicinato alla chitarra. Sui social non ha perso occasione per raccontare il suo desiderio irrefrenabile di tornare alla vita di tutti i giorni, così ha postato una fotografia che lo ritrae felice e sorridente più che mai vicino al suo strumento preferito. “Voglia di tornare a cantare”, ha scritto l’artista. La sua mano è ancora fasciata, ma la strada imboccata sembra quella giusta. I fan non vedono l’ora di rivederlo al massimo della forma.

Gianni Morandi, sua moglie Anna Dan sempre al suo fianco

Sua moglie Anna Dan, come sempre, gli è stata vicino. Non avevamo dubbi su questo, dato che Gianni Morandi ha sempre esaltato le doti della moglie e soprattutto la sua pazienza. Lei è diventata nota al mondo dei social e ai fan di Gianni Morandi, in quanto autrice delle foto che solitamente il cantante pubblica su Instagram e Facebook. “Foto di Anna”, è diventato nel tempo una sorta di tormentone per il cantautore bolognese, tra le altre cose pronto a tornare al Festival di Sanremo il prossimo febbraio.

Con Anna Dan, Gianni Morandi ha avuto il figlio Pietro, nato nel 97 e oggi ventiquattrenne. Sono tre, invece, i figli avuti dalla storia con l’ex moglie Laura Efrikian, ovvero la primogenita Serena, tragicamente venuta a mancare appena otto ore dopo il parto, Marianna nata nel 1966 e Marco venuto al mondo nel 1974.

